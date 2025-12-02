  • Home>
  • Gallery»
  • OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज

New Movies and Web Series on OTT: दिसंबर के पहले हफ्ते में हाई बजट और मच अवेटेड फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इसके अलावा ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट का मेला लगने वाला है, जिसमें थामा से लेकर ट्रॉल 2 समेत कई फिल्मों-सीरीज का मजा आप घर बैठे ले सकते हैं. 


By: Prachi Tandon | Published: December 2, 2025 6:30:06 PM IST

Follow us on
Google News
OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
1/7

थामा

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर रिलीज की जा रही है. फिल्म पहले 2 दिसंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रेंट पर देखी जा सकेगी. फिर 16 दिसंबर से सब्सक्राइबर्स फ्री में देख सकेंगे.

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
2/7

द बैड गाइज 2

अमेरिकन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है. यह फिल्म 1 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है.

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
3/7

औकात के बाहर

सोशल मीडिया स्टार और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव की पहली वेब सीरीज ओटीटी पर आने वाली है. इस सीरीज में कॉलेज लाइफ की दोस्ती, कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलने वाला है. यह सीरीज 3 दिसंबर से एमएक्स प्लेयर पर देखी जा सकती है.

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
4/7

घरवाली-पेड़वाली

कॉमेडी टीवी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर दस्तक देने जा रहा है. इस शो में एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसकी पहली शादी पेड़ से कराई जाती है और फिर रियल शादी होती है. यह शो 5 दिसंबर को रिलीज होने वाला है.

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
5/7

स्टीफन

साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर एक तमिल फिल्म है. इस फिल्म की कहानी एक मिस्ट्री किलर के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर 5 दिसंबर को दस्तक देने वाली है.

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
6/7

द गर्लफ्रेंड

रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक ने तारीफें की है. यह फिल्म सिनेमाघरों के बाद अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. फिल्म को 5 दिसंबर से ओटीटी पर देखा जा सकता है.

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
7/7

ट्रॉल 2

नॉर्वेजियन मॉन्स्टर पर बेस्ड फिल्म ट्रॉल 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 1 दिसंबर से स्ट्रीम कर दी गई है.

Tags:
Ayushmann Khurranaentertainment newsnew web seriesOTT PLATFORMRashmika Mandanna
OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery
OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज - Photo Gallery