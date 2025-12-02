OTT Release This Week: दिसंबर के पहले हफ्ते में मज़ा ही मज़ा! थामा से लेकर ट्रॉल 2 तक, इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में और सीरीज

New Movies and Web Series on OTT: दिसंबर के पहले हफ्ते में हाई बजट और मच अवेटेड फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इसके अलावा ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट का मेला लगने वाला है, जिसमें थामा से लेकर ट्रॉल 2 समेत कई फिल्मों-सीरीज का मजा आप घर बैठे ले सकते हैं.