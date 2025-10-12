Most runs in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
Most runs in test cricket records: क्रिकेट में शॉर्ट फॉर्मेट की चमक भले बढ़ गई हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात ही कुछ और है. यहां खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है. पांच दिन तक मैदान पर टिके रहना, हर सत्र में अलग चुनौती, और हर रन में मेहनत की कहानी छिपी होती है. आज हम आपको दिखा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के वो 7 महान बल्लेबाज़, जिन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी से दुनिया को झुकाया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया. देखिए कौन हैं ये दिग्गज?
सचिन तेंदुलकर (भारत)
टेस्ट क्रिकेट के ‘भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम 200 मैचों में 15,921 रन दर्ज हैं. जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
जो रुट (इंग्लैंड)
आधुनिक क्रिकेट के महान बल्लेबाज़ Joe Root ने 158 मैचों में 13,543 रन बनाकर इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड स्थापित किया.
रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने 168 टेस्ट में 13,378 रन बनाए. उनकी कप्तानी और बल्लेबाज़ी दोनों ही बेमिसाल रहीं.
जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
कैलिस ने 166 टेस्ट में 13,289 रन बनाए और 292 विकेट भी लिए यानी असली ऑलराउंडर.
राहुल द्रविड़ (भारत)
‘दीवार’ के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट में 13,288 रन बनाए। उनकी स्थिरता और धैर्य आज भी मिसाल हैं.
एलेस्टर कुक (इंग्लैंड)
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने 161 टेस्ट में 12,472 रन बनाए. वह इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज़ हैं.
कुमार संगकारा (श्रीलंका)
श्रीलंका के महान बल्लेबाज़ संगकारा ने 134 टेस्ट में 12,400 रन बनाए — उनकी बल्लेबाज़ी ने कई बार टीम को संकट से निकाला.