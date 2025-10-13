Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज

Most centuries in Test cricket: टेस्ट क्रिकेट वह मंच है जहां धैर्य और तकनीक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है. यह कोई तेज़ दौड़ नहीं, बल्कि पांच दिन तक चलने वाला लम्बा खेल है, किसी को नहीं पता होता कि अगले 3 से 4 दिनों में क्या होगा? जिसमें हर रन, हर शतक खिलाड़ी की कड़ी मेहनत दर्शाता है और इतिहास में कुछ क्रिकेटरों ने अपनी बल्लेबाज़ी से शतकों के मायने ही बदल दिए हैं. इन 7 तस्वीरों के माध्यम से जानिए सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, जेक कैलिस, जो रूट और अन्य टॉप 7 बल्लेबाज़ों की रिकॉर्ड, शानदार पारी और क्रिकेट इतिहास में उनके योगदान के बारे में.