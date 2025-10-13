  • Home>
  Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज

Most centuries in Test cricket: टेस्ट क्रिकेट वह मंच है जहां धैर्य और तकनीक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है. यह कोई तेज़ दौड़ नहीं, बल्कि पांच दिन तक चलने वाला लम्बा खेल है, किसी को नहीं पता होता कि अगले 3 से 4 दिनों में क्या होगा? जिसमें हर रन, हर शतक खिलाड़ी की कड़ी मेहनत दर्शाता है और इतिहास में कुछ क्रिकेटरों ने अपनी बल्लेबाज़ी से शतकों के मायने ही बदल दिए हैं. इन 7 तस्वीरों के माध्यम से जानिए सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, जेक कैलिस, जो रूट और अन्य टॉप 7 बल्लेबाज़ों की रिकॉर्ड, शानदार पारी और क्रिकेट इतिहास में उनके योगदान के बारे में.

By: Shivani Singh | Published: October 13, 2025 6:50:34 PM IST

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज
1/7

सचिन तेंदुलकर (IND)

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में 51 शतक जड़े. उनके शतकों ने न सिर्फ़ भारत को जीत दिलाई, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल में जगह बनाई.

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज - Photo Gallery
2/7

जैक कैलिस (SA)

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर ने 166 मैचों में 45 शतक जमाए. कैलिस का खेल हमेशा संतुलित रहा, वे न सिर्फ़ रन बनाते बल्कि टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाते.

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज - Photo Gallery
3/7

रिकी पोंटिंग (AUS)

ऑस्ट्रेलिया के इस स्टार बल्लेबाज़ ने 168 मैचों में 41 शतक बनाकर अपने देश को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई.

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज - Photo Gallery
4/7

जो रूट (ENG)

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 158 टेस्ट मैचों में 39 शतक जड़ चुके हैं और वह अब भी टेस्ट क्रिकेट में सक्रिय हैं, जो उन्हें और आगे बढ़ने का मौका देता है.

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज - Photo Gallery
5/7

कुमार संगकारा (SL)

श्रीलंका के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने 134 मैचों में 38 शतक जमाए और उनकी 319 रनों की पारी आज भी यादगार बनी हुई है.

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज - Photo Gallery
6/7

स्टीव स्मिथ (AUS)

स्टीव स्मिथ ने 119 मैचों में 36 शतक बनाकर अपनी टीम को कई बार कठिन परिस्थितियों में बचाया.

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज - Photo Gallery
7/7

राहुल द्रविड़ (IND)

भारत के “दीवार” कहे जाने वाले द्रविड़ ने 164 मैचों में 36 शतक लगाए और इसी के साथ टॉप 7 पर हैं

Most Centuries in Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 विस्फोटक बल्लेबाज - Photo Gallery

