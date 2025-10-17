दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज

दिवाली पर रिलीज हो रही 6 साउथ मूवीज

दिवाली की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाने के लिए साउथ सिनेमा इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है. जी हां, तमिल और तेलुगु सिनेमा की 16 से 18 अक्टूबर के बीच कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. आइए, यहां स्लाइड्स में जानते हैं कि दिवाली पर साउथ फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए कौन-कौन सी नई मूवीज आ रही हैं.