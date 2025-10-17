  • Home>
  • Gallery»
  • दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज

New South Movies: दिवाली पर साउथ सिनेमा की बैक-टू-बैक 6 मेगा बजट फिल्में रिलीज होने जा रही है, जिसमें तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म डूड और बायसन शामिल है. 

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 17, 2025 6:22:38 PM IST

Follow us on
Google News
दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
1/7

दिवाली पर रिलीज हो रही 6 साउथ मूवीज

दिवाली की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाने के लिए साउथ सिनेमा इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है. जी हां, तमिल और तेलुगु सिनेमा की 16 से 18 अक्टूबर के बीच कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. आइए, यहां स्लाइड्स में जानते हैं कि दिवाली पर साउथ फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए कौन-कौन सी नई मूवीज आ रही हैं.

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
2/7

डूड

तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म डूड में प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म का डायरेक्शन कीर्तिस्वरन ने किया है और इसमें कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ड्रामा का मिक्सचर देखने को मिल रहा है.

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
3/7

डीजल

शनमुगम मुथुसामी के डायरेक्शन में बनी फिल्म डीजल भी दिवाली से पहले 17 अक्टूबर को रिलीज हो गई है. इस फिल्म में कमाल के स्टंट्स के साथ एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिल रही है.

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
4/7

बायसन

स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बायसन भी 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म की कहानी खेल, जज्बे और जीत पर बेस्ड है.

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
5/7

मिथरा मंडली

तेलुगु कॉमेडी फिल्म मिथरा मंडली 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में प्रियदर्शी, निहारिका एनएम और राग मयूर लीड ने लीड रोल निभाया है.

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
6/7

तेलुसु कड़ा

राशि खन्ना की मच अवेटेड फिल्म तेलुसु कड़ा ने भी 17 अक्टूबर को सिनेमाघर में दस्तक दे दी है. इस फिल्म को नीरजा कोना ने डायरेक्ट किया है और कमाल की कहानी के साथ दिल छू लेने वाला म्यूजिक तेलुसु कड़ा का हुकअप है. इस फिल्म में राशि के साथ सिद्धु जोन्नालगड्डा और श्रीनिधि शेट्टी भी अहम रोल में हैं.

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
7/7

के-रैंप

रोमांटिक ड्रामा फिल्म के-रैंप 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म की कहानी प्यार, मोहब्बत और इमोशन्स पर बेस्ड है. के-रैंप फिल्म में किरण अब्बावरम और युक्ति थरेजा लीड रोल में हैं.

Tags:
Diesel Movieentertainment newsNew Movie ReleaseSouth Cinema MoviesTamil Movie
दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery
दिवाली पर साउथ की फिल्में करेंगी धुआं-धुआं, एक साथ रिलीज होंगी 6 तमिल-तेलुगु मूवीज - Photo Gallery