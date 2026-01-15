Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल

Tamannaah Bhatia: तमन्ना भाटिया लगातार ऐसे गाउन में सबका ध्यान खींचती हैं जो एलिगेंस और बोल्डनेस का सही बैलेंस बनाते है. ड्रामैटिक बो से लेकर स्लीक कॉर्सेट तक, उनकी कॉन्फिडेंट स्टाइलिंग हर अपीयरेंस को एक शानदार फैशन मोमेंट बनाती है.