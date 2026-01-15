  • Home>
  • Gallery»
  • Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल

Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल

Tamannaah Bhatia: तमन्ना भाटिया लगातार ऐसे गाउन में सबका ध्यान खींचती हैं जो एलिगेंस और बोल्डनेस का सही बैलेंस बनाते है. ड्रामैटिक बो से लेकर स्लीक कॉर्सेट तक, उनकी कॉन्फिडेंट स्टाइलिंग हर अपीयरेंस को एक शानदार फैशन मोमेंट बनाती है.


By: Hasnain Alam | Published: January 15, 2026 12:34:05 PM IST

Follow us on
Google News
Gown goals unlocked - Photo Gallery
1/8

गाउन गोल्स, अनलॉक (Gown goals, unlocked)

तमन्ना भाटिया जानती हैं कि गाउन को यादगार कैसे बनाया जाता है. सॉफ्ट रोमांस से लेकर बोल्ड ड्रामा तक, रेड-कार्पेट पर उनकी चॉइस यह साबित करती है कि वह कॉन्फिडेंस के साथ एलिगेंस को कैरी करती है.

You Might Be Interested In
The Pink Bow Moment - Photo Gallery
2/8

द पिंक बो मोमेंट (The Pink Bow Moment)

ओवरसाइज़्ड बो वाला यह स्कल्पटेड पिंक गाउन कूट्योर ड्रामा दिखा रहा था. फेमिनिन फिर भी पावरफुल इस सिलुएट ने उनके पोस्चर को हाइलाइट किया और एक प्लेफुल, हाई-फैशन स्टेटमेंट भी बनाया है.

Black has never looked this bold before - Photo Gallery
3/8

ब्लैक इतना बोल्ड पहले कभी नहीं लगा (Black has never looked this bold before0

ऑफ-शोल्डर ब्लैक गाउन ने मिनिमलिज़्म और सेंसुअलिटी का बैलेंस बनाया है. क्लीन लाइन्स, शार्प टेलरिंग और कॉन्फिडेंट पोज़िंग ने इस लुक को आसानी से स्ट्राइकिंग और टाइमलेस ग्लैमरस बना दिया है.

You Might Be Interested In
Golden Goddess Energy - Photo Gallery
4/8

गोल्डन गॉडेस एनर्जी (Golden Goddess Energy)

एक फ्लोइंग गोल्डन गाउन में तमन्ना ने पुराने हॉलीवुड ग्लैमर को दिखाया है. सॉफ्ट चमक, ग्रेसफुल ड्रेप और ग्लोइंग मेकअप ने इस लुक को एक सच्चा शोस्टॉपर मोमेंट बना दिया है.

Animal print but make it chic - Photo Gallery
5/8

एनिमल प्रिंट, लेकिन इसे चिक बनाएं (Animal print, but make it chic)

इस एनिमल-प्रिंट गाउन ने साबित किया कि बोल्ड भी क्लासी हो सकता है. स्ट्रक्चर्ड फिट, मॉडर्न कट और न्यूट्रल स्टाइलिंग ने प्रिंट को एक फैशन-फॉरवर्ड, स्टेटमेंट-योग्य लुक में बदल दिया है.

Soft pink strong impact - Photo Gallery
6/8

सॉफ्ट पिंक, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट (Soft pink, strong impact)

एक रश्ड पिंक बॉडीकॉन गाउन ने उनके कर्व्स को एलिगेंस के साथ दिखाया है. स्लीक फिट और सटल डिटेलिंग ने इसे मिनिमल, मॉडर्न और निश्चित रूप से सबका ध्यान खींचने वाला बना दिया है.

The corset drama was done correctly - Photo Gallery
7/8

कॉर्सेट ड्रामा सही तरीके से किया गया (The corset drama was done correctly)

कॉर्सेट-स्टाइल गाउन ने विंटेज स्ट्रक्चर को मॉडर्न ग्लैमर के साथ मिलाया है. डिफाइंड कमर, बोल्ड नेकलाइन और कॉन्फिडेंट स्टाइलिंग ने तमन्ना की स्टेटमेंट सिलुएट्स पर मास्टरी दिखाई है.

You Might Be Interested In
Why does her gown game always win - Photo Gallery
8/8

उनका गाउन गेम हमेशा क्यों जीतता (Why does her gown game always win?)

चाहे रोमांटिक हो, बोल्ड हो या एक्सपेरिमेंटल, तमन्ना भाटिया सोच-समझकर गाउन पहनती हैं. उनका राज? कॉन्फिडेंस, फिट और निडर स्टाइलिंग, जो हर अपीयरेंस को एक फैशन मोमेंट में बदल देती है.

Tags:
Bollywood Actresses VideoCelebrity FashionFashionFashion tipTamannaah BhatiaTamannaah Bhatia hot
Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल - Photo Gallery
Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल - Photo Gallery
Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल - Photo Gallery
Tamannaah Bhatia: 6 बार जब खूबसूरत गाउन में तमन्ना भाटिया ने लूट ली सारी महफिल - Photo Gallery