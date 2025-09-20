Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या लग रहा है सूर्य ग्रहण, जानें कैसे करें श्राद्ध

Pitra Paksh 2025: इस साल पितृ पक्ष की समाप्ति सूर्य ग्रहण के साथ हो रही है, 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है. इस दिन पितरों की श्राद्ध की जाती है. जो लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि भूल जाते हैं वो भी इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं. पर इस दिन सूर्य ग्रहण का साया भी मंडरा रहा है.