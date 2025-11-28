Surya Dev: क्या पीरियड्स में चढ़ा सकते हैं सूर्य देव को जल?
सूर्य को जल देना सभी के लिए लाभकारी होता है. लेकिन कई परिस्थितियों में सूर्य को अर्घ्य देने पर मनाही है.
Surya Dev Arghya
सूर्य देव की पूजा करना बेहद फलदायी होता है. सूर्य देव को ग्रहों का देवता कहा जाता है. हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में खुशियों का वास होता है.
Surya dev jal
लेकिन प्रश्न इस बात पर आता है कि क्या मासिक धर्म या पीरिड्स के दौरान महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दे सकती हैं या नहीं.
Surya dev jal
शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म में महिलाओं को सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए. ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है.
Surya dev jal
मासिक धर्म के दौरान विधि-विधान और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है. इसीलिए 3 दिनों तक सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए.
Surya dev jal
इस दौरान महिलाएं अपने मन में या वैकल्पिक तरीके से सूर्य देव की पूजा कर सकती हैं. मन में सूर्य देव के मंत्र का जाप और मन में स्मरण कर सकती हैं.
Surya dev jal
मासिक धर्म के दौरान मन में पूजा करना सही माना जाता है. सूर्य देव की पूजा से मनचाहा फल प्राप्त होता है. इस कार्य को नियमित रूप से करना चाहिए.