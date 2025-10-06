कांतारा चैप्टर 1 के आगे पानी कम चाय निकली Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, फिल्म ने जादुई आंकड़ा किया पार; मुंह ताकते रह गए वरुण-जाह्नवी
Box Office Collection Day 4: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने पहले दिन ठिक-ठाक शुरुआत की थी. बड़े पर्दे पर इस फिल्म की सीधी टक्कर ऋषभ शेट्टी की ‘कंतारा: चैप्टर 1’ से हुई. फिल्म को सिनेमाघरों में उतरे 4 दिन हो चुके हैं. आइए देखते हैं इस बार कौन-सी फिल्म बाजी मारने वाली है.
कांतारा चैप्टर 1
2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म की सीधी टक्कर वरुण धवन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ हुई. 'दशहरा' और गांधी जयंती के मौके पर दोनों फिल्मों ने शानदार शुरूआत की.
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में फिल्म में वरुण धवन के साथ जान्हवी कपूर नज़र आ रही हैं. इसमें रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी हैं और इसका निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. फिल्म बड़े पर्दे पर ठिक-ठाक कमाई कर रही है.
'कंतारा: चैप्टर 1' की जबरदस्त शुरूआत
वहीं ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' ने इस फिल्म को कड़ी टक्कर दी. दोनों फिल्मों की ओपनिंग डे कलेक्शन में काफी अंतर था. पहली दिन साउथ फिल्म ने बाजी मार ली थी.
पहले दिन का कलेक्शन कैसा रहा?
Sacnilk के अनुसार, 'SSKTK' ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि यह फिल्म सैय्यारा को टक्कर नहीं दे पाई. सैयारा ने पहले दिन करीब 20 करोड़ का कलेक्शन किया था. कोविड के बाद से कोई रोमांटिक फिल्म बड़े पर्दे पर अपना जादू नहीं दिखा पाई थी. लेकिन सैय्यारा ने बड़े पर्दे पर कमाल कर दिया था.
SSKTK ने दूसरे दिन देखी थी गिरावट
हालांकि दूसरे दिन शुक्रवार को SSKTK की कमाई में गिरावट देखी गई और इसने केवल 5.5 करोड़ रुपये कमाए. वहीं 'कंतारा: चैप्टर 1' ने दूसरे दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था.
कांतारा चैप्टर 1 की 4 दिन की कमाई
रविवार को कांतारा चैप्टर 1 ने सभी भाषाओं में 61 करोड़ रुपये कमाए. गुरुवार को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में 61.85 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसी के साथ फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 4 दिन की कमाई
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने चौथे दिन ₹7.75 करोड़ की कमाई की. अब फिल्म का कुल कारोबार ₹30 करोड़ हो गया है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने पहले दिन ₹9.25 करोड़ की कमाई की.
ढेर हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
कांतारा चैप्टर 1 के आगे बॉलीवुड फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ढेर हो चुकी है. फिल्म अब चाहे कुछ भी कर ले साउथ फिल्म का ये पहाड़ जैसा आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी.