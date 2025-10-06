कांतारा चैप्टर 1 के आगे पानी कम चाय निकली Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, फिल्म ने जादुई आंकड़ा किया पार; मुंह ताकते रह गए वरुण-जाह्नवी

पहले दिन का कलेक्शन कैसा रहा?

Sacnilk के अनुसार, 'SSKTK' ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि यह फिल्म सैय्यारा को टक्कर नहीं दे पाई. सैयारा ने पहले दिन करीब 20 करोड़ का कलेक्शन किया था. कोविड के बाद से कोई रोमांटिक फिल्म बड़े पर्दे पर अपना जादू नहीं दिखा पाई थी. लेकिन सैय्यारा ने बड़े पर्दे पर कमाल कर दिया था.