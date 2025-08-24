फैशन की मल्लिका Nia Sharma ने अपने सेक्सी और ग्लैमरस अंदाज नें किया लोगों को पानी-पानी
निया शर्मा अपने फैशन सेंस और बोल्ड स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस काफी ग्लैमरस और एक्सपेरिमेंटल होता है, जिसके लिए वह अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस को अपने आउटफिट्स को आत्मविश्वास के साथ कैरी करती हैं, चाहे वह साड़ी हो, वेस्टर्न ड्रेसेस हो, या शॉर्ट्स और हमेशा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं
निया शर्मा इस लुक में अपने शरीर को नीचे झुकाते हुए दिया सेक्सी पोज
निया शर्मा का यह ग्लैमरस लुक बिल्कुल परफेक्ट है जिसमें उन्होंने सफेद रंग का नेट सूट पहन रखा है खूबसूरत अंदाज में एक सेक्सी सा पोज देती हुई नजर आ रही हैं , जो उनके फिगर को और भी जय्दा हाइलाइट कर रही है। जिसमें चमकदार स्टाइलिंग और सेक्सी कट्स हैं। निया शर्मा की ये ड्रेस उन पर बहुत जंच रही है, जो हर नजरें अपनी ओर खींच लेती है।
निया शर्मा ने काली साड़ी में गिराई बिजली
निया शर्मा ने इस तस्वीर में काली साड़ी पहन रखी हैं जो हर किसी कि नजर को आँखें बस उनके कातिलाने हुस्न से चिपक जाएँ। हर दिल का तापमान बढ़ा दिया हो।
निया शर्मा ने ब्लैक डीप नेक ब्लाउज सेक्सी और बोल्ड दिया पोज
निया शर्मा ने ब्लैक डीप नेक ब्लाउज गाड़ी के सामने दिया पोज
इस लुक में निया शर्मा ने ब्लैक डीप नेक ब्लाउज के निचे येलो कम्फर्टेबले लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा सेक्सी और बोल्ड बना रही है और इंटरनेट पर आग लगा रही हैं।
ऑरेंज लहंगे में निया शर्मा ने दिखाई सोशल मीडिया पर अपनी हॉटनेस
इस तस्वीर में निया शर्मा ने ऑरेंज स्टोन वाला लहेंगा पहना हुआ है और मिरर सेल्फी ले रही है और अपनी सेक्सी और बोल्डनेस से लोगो पर जादू चला रही है।
निया शर्मा ने दिया हॉट पोज
इस लुक में निया शर्मा ने एक पीले रंग का एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना है, जिसके साथ उन्होंने सेक्सी ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है। यह लुक उनके सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर उनके फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
निया शर्मा ने स्लिट कट लहंगे में कुर्सी पर बैठकर दिया सेक्सी पोज
इस लुक में निया शर्मा काफी खूबसूरत और हॉट नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने सफेद रंग का स्लिट लहंगा पहना हुआ है और अपने हुस्न का जलवा दिखा रही हैं। साथ ही, वह कुर्सी पर बैठकर एक सेक्सी अंदाज में पोज देती हुई भी नजर आ रही हैं।
