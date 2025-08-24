फैशन की मल्लिका Nia Sharma ने अपने सेक्सी और ग्लैमरस अंदाज नें किया लोगों को पानी-पानी

निया शर्मा इस लुक में अपने शरीर को नीचे झुकाते हुए दिया सेक्सी पोज

निया शर्मा का यह ग्लैमरस लुक बिल्कुल परफेक्ट है जिसमें उन्होंने सफेद रंग का नेट सूट पहन रखा है खूबसूरत अंदाज में एक सेक्सी सा पोज देती हुई नजर आ रही हैं , जो उनके फिगर को और भी जय्दा हाइलाइट कर रही है। जिसमें चमकदार स्टाइलिंग और सेक्सी कट्स हैं। निया शर्मा की ये ड्रेस उन पर बहुत जंच रही है, जो हर नजरें अपनी ओर खींच लेती है।