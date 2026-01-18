8 Steamed Breakfast Ideas: सुबह के नाश्ते में खाए ये हेल्दी चीजें, स्वाद और हेल्थ दोनों रहेगी खास…!
Steamed Breakfast Ideas: रोज सुबह नाश्ते में कुछ नया, टेस्टी और खास चाहिए होता है. साथ ही ये भी जरूरी है कि ब्रेकफास्ट ज्यादा हैवी या तला-भुना न हो. ऐसे में स्टीम में बनने वाले फूड्स एक परफेक्ट ऑप्शन हैं. ये बिना तेल के तैयार होते हैं, हल्के होते हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं. अगर आप हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ते की तलाश में हैं, तो इन 8 स्टीम्ड ब्रेकफास्ट डिशेज को जरूर ट्राय करें.
स्टीम में बनने वाले हेल्दी ब्रेकफास्ट
घर में हर सुबह स्वादिष्ट नाश्ते की फरमाइश होना आम बात है. लेकिन स्वाद के साथ हेल्थ का बैलेंस बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में भाप में पकने वाली ये डिशेज बिना तेल के तैयार होती हैं और स्वाद में भी किसी से कम नहीं होतीं. इन्हें आप आसानी से अपने डेली ब्रेकफास्ट मेन्यू में शामिल कर सकती हैं.
इडली
भाप में पकने वाली इडली पाचन के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है. ये गट हेल्थ को सुधारती है और हल्की होने के कारण सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट रहती है. साउथ इंडियन डिश होने के बावजूद अब यह नॉर्थ इंडिया में भी उतनी ही पसंद की जाती है.
ढोकला
बेसन से बनने वाला ढोकला एक सॉफ्ट और टेस्टी स्टीम्ड स्नैक है. अगर इसकी मिठास को थोड़ा बैलेंस रखा जाए तो यह हेल्दी ब्रेकफास्ट का शानदार विकल्प बन जाता है. यह पेट पर हल्का रहता है और एनर्जी भी देता है.
दाल फरा
यूपी और बिहार की मशहूर डिश दाल फरा, दाल के पेस्ट को चावल या गेहूं के आटे में भरकर भाप में पकाकर तैयार की जाती है. इसे हरी चटनी या सॉस के साथ खाया जाता है. चाहें तो हल्का सा प्याज-लहसुन का तड़का लगाकर भी इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है. नाश्ते के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है.
पात्रा या रिकवच
अरबी के पत्तों पर चने की दाल के मसालेदार पेस्ट को लगाकर भाप में पकाया जाता है. इसके बाद इसे छोटे टुकड़ों में काटकर लोग अपनी पसंद से शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी करते हैं. स्टीम की गई ये डिश ब्रेकफास्ट में स्वाद और हेल्थ दोनों का बैलेंस देती है.
मुठिया
बेसन में पालक, मेथी, तिल और मसालों को मिलाकर आटा गूंथा जाता है और फिर भाप में पकाया जाता है. तैयार मुठिया को हल्के से राई और तिल के तड़के में तैयार किया जाता है. गुजराती लोगों के बीच यह स्टीम्ड ब्रेकफास्ट काफी लोकप्रिय है.
भापा पीठा
चावल के आटे में नारियल और गुड़ की स्टफिंग भरकर इसे भाप में पकाया जाता है. बंगाल की यह पारंपरिक डिश खासतौर पर सर्दियों की सुबह में नाश्ते के रूप में खूब पसंद की जाती है. स्वाद के साथ यह हेल्दी भी होती है.
सूजी–मूंग वड़ा
अगर आप कुछ अलग और हेल्दी स्टीम्ड डिश ट्राय करना चाहती हैं, तो हरी मूंग और सूजी को मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे भाप में पकाकर सॉफ्ट और टेस्टी वड़े बनाए जा सकते हैं. यह पारंपरिक वड़ों का हेल्दी विकल्प है.