  • हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए? क्यों न शाम के बाद गिल्ट-फ्री स्नैक्स खाएं और अपने शरीर को बीमारियों से बचाएं

हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए? क्यों न शाम के बाद गिल्ट-फ्री स्नैक्स खाएं और अपने शरीर को बीमारियों से बचाएं

अक्सर ऐसा होता है कि दिनभर के कामकाज के बाद शाम को भूख ज्यादा लगने लगती है। इस समय हममें से ज़्यादातर लोग चाय के साथ समोसा, पकौड़ी, बिस्कुट, नमकीन या तैलीय स्नैक्स खाने लगते हैं। खासकर 6 बजे के बाद जब शरीर रात के खाने के लिए तैयार हो रहा होता है , तोआइए जानते हैं ऐसे 7 भारतीय स्नैक्स जो न सिर्फ स्वादिष्ट और हेल्दी हैं बल्कि गिल्ट-फ्री भी।

By: Komal Kumari Last Updated: September 11, 2025 20:54:22 IST
1/9

शाम 6 बजे के बाद क्या ना खाए

शाम 6 बजे के बाद अक्सर ऐसा होता है कि दिनभर के कामकाज के बाद शाम को भूख ज्यादा लगने लगती है। इस समय हममें से ज़्यादातर लोग चाय के साथ समोसा, पकौड़ी, बिस्कुट, नमकीन या तैलीय स्नैक्स खाने लगते हैं। जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है।

chana - Photo Gallery
2/9

भुना चना

भुना चना भारत का सबसे आसान और पारंपरिक स्नैक है। इसे आप कहीं भी आसानी से खा सकते हैं, चाहे ऑफिस में हों या घर पर। इसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो लंबे समय तक भूख को कंट्रोल में रखती है।

makhana - Photo Gallery
3/9

मखाना

मखाना या फॉक्स नट्स हाल के वर्षों में हेल्दी स्नैक के तौर पर बेहद लोकप्रिय हुआ है। इसे हल्का सा घी या बिना तेल के भूनकर खाया जा सकता है।

sweetcorn - Photo Gallery
4/9

उबला हुआ कॉर्न

कॉर्न यानी भुट्टा भारत में हर मौसम का लोकप्रिय स्नैक है। उबला हुआ कॉर्न हल्का, स्वादिष्ट और एनर्जी से भरपूर होता है।

5/9

फ्रूट सलाद

अगर आप हेल्दी और रिफ्रेशिंग स्नैक चाहते हैं तो कटे हुए फलों का सलाद सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसमें सीजनल फल जैसे सेब, पपीता, संतरा, केला या अमरूद शामिल कर सकते हैं।

Sprouts Chat - Photo Gallery
6/9

स्प्राउट्स चाट

अंकुरित दालें या चना से बनी स्प्राउट्स चाट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। इसमें आप प्याज़, टमाटर, खीरा और नींबू डालकर स्वाद और पोषण बढ़ा सकते हैं।

popcorn - Photo Gallery
7/9

पॉपकॉर्न (बिना बटर)

पॉपकॉर्न अक्सर मूवी टाइम स्नैक माना जाता है, लेकिन अगर इसमें बटर या ज्यादा तेल न डाला जाए तो यह हेल्दी स्नैक भी हो सकता है।

8/9

दही और खीरे का सलाद

अगर आपको कुछ ठंडा और ताज़गी भरा स्नैक चाहिए तो दही और खीरे का सलाद बेस्ट है। इसमें कैलोरी बहुत कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है।

9/9

disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

