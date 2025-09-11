हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए? क्यों न शाम के बाद गिल्ट-फ्री स्नैक्स खाएं और अपने शरीर को बीमारियों से बचाएं

अक्सर ऐसा होता है कि दिनभर के कामकाज के बाद शाम को भूख ज्यादा लगने लगती है। इस समय हममें से ज़्यादातर लोग चाय के साथ समोसा, पकौड़ी, बिस्कुट, नमकीन या तैलीय स्नैक्स खाने लगते हैं। खासकर 6 बजे के बाद जब शरीर रात के खाने के लिए तैयार हो रहा होता है , तोआइए जानते हैं ऐसे 7 भारतीय स्नैक्स जो न सिर्फ स्वादिष्ट और हेल्दी हैं बल्कि गिल्ट-फ्री भी।