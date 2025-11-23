  • Home>
क्या ये 5 ‘धुरंधर’ जिताएंगे CSK को छठी ट्रॉफी? मिनी ऑक्शन में चेन्नई की ‘टारगेट लिस्ट’!

CSK Mini Auction: चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम में बड़े फेरबदल किए हैं. जिसमें संजू सैमसन को ट्रेड करके टीम में शामिल किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रवींद्र जडेजा, सैम करन, रचिन रवींद्र और मथीशा पाथिराना जैसे बड़े नामों को भी इस बार रिलीज़ किया गया है.  पिछले सीज़न के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए, CSK अब ऑलराउंडर्स और एक घातक तेज़ गेंदबाज़ की तलाश में है. अब देखना यह होगा कि क्या ये 5 धुरंधर CSK को इस बार छठी  ट्रॉफी दिला पाएंगे या फिर नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. 


By: DARSHNA DEEP | Published: November 23, 2025 11:08:10 AM IST

Changes from trade, who is that big name? - Photo Gallery
1/10

ट्रेड से बदलाव, कौन है वो बड़ा नाम?

इस बार CSK ने संजू सैमसन को टीम में शामिल किया , तो वहीं रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड किया गया है.

Big name releases - Photo Gallery
2/10

बड़े नाम किए गए रिलीज़

रचिन रवींद्र, मथीशा पाथिराना, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों के नामों को रिलीज़ किया गया है.

All-rounder needed - Photo Gallery
3/10

ऑलराउंडर की पड़ी ज़रूरत

जडेजा और रचिन रवींद्र के बाहर होने से टीम को अब टॉप-टियर ऑलराउंडर्स की सबसे जयादा ज़रूरत है.

Focus of the pace attack - Photo Gallery
4/10

पेस अटैक का फोकस

मथीशा पाथिराना और कमलेश नागरकोटी के जाने के बाद एक नया, प्रभावी तेज़ गेंदबाज़ सीएसकी की प्राथमिकता को दर्शाता है.

Andre Russell - Photo Gallery
5/10

आंद्रे रसेल

KKR से रिलीज़ हुए रसेल पर चेन्नई की पहली नज़र होगी, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच विनर रह चुके हैं.

Glen Maxwell - Photo Gallery
6/10

ग्लेन मैक्सवेल

पिछले सीज़न में फ्लॉप रहे मैक्सवेल को CSK एक बड़ा मौका देना चाह रही है ताकि वह अपने 'बिग शो' की फॉर्म में एक बार फिर से वापस आ सकें.

Ravi Bishnoi - Photo Gallery
7/10

रवि बिश्नोई

चेपॉक की धीमी पिच के लिए, CSK को बिश्नोई के रूप में एक घातक, भारतीय लेग-स्पिन विकल्प देखने को मिल रहा है.

Gerald Coetzee - Photo Gallery
8/10

जेराल्ड कोएट्जे

यह दक्षिण अफ्रीकी पेसर नई गेंद और डेथ ओवर्स में तेज़ी से विकेट लेने की क्षमता रखता है, जो CSK के लिए बेहद ही ज़रूरी है.

Reconsidering Pathirana - Photo Gallery
9/10

पाथिराना पर पुनर्विचार

CSK की योजना पाथिराना को कम बोली लगाकर वापस टीम में शामिल करने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है. भले ही पिछले सीज़न में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहा हो.

6th Trophy Mission - Photo Gallery
10/10

छठी ट्रॉफी का मिशन

इन 5 धुरंधरों को टीम में शामिल करके CSK अपने छठे IPL खिताब को जीतने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है.

