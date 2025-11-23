क्या ये 5 ‘धुरंधर’ जिताएंगे CSK को छठी ट्रॉफी? मिनी ऑक्शन में चेन्नई की ‘टारगेट लिस्ट’!

CSK Mini Auction: चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम में बड़े फेरबदल किए हैं. जिसमें संजू सैमसन को ट्रेड करके टीम में शामिल किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रवींद्र जडेजा, सैम करन, रचिन रवींद्र और मथीशा पाथिराना जैसे बड़े नामों को भी इस बार रिलीज़ किया गया है. पिछले सीज़न के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए, CSK अब ऑलराउंडर्स और एक घातक तेज़ गेंदबाज़ की तलाश में है. अब देखना यह होगा कि क्या ये 5 धुरंधर CSK को इस बार छठी ट्रॉफी दिला पाएंगे या फिर नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.