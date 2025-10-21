  • Home>
  • बाथरूम से लीक हुईं एक्ट्रेस की न्यूड फोटोज, साबुन के झाग में दिखीं लथपथ!

Sofia Ansari Sexy Pics: सारे कपड़े उतार अपनी फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए सोफिया अंसारी इंस्टाग्राम पर खूब पॉपुलर हैं. सोफिया अक्सर ही अपनी बोल्ड और सिजलिंग अवतार की वजह से ट्रोल भी होती हैं. लेकिन, उन्हें ट्रोलिंग का खासा फर्क नहीं पड़ता है. हाल में सोफिया की बाथरूम फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें वह बाथटब में खुद को साबुन के झाग से ढकी बैठी नजर आ रही हैं.

By: Prachi Tandon | Published: October 21, 2025 6:26:23 PM IST

1/8

बाथरूम से लीक हुईं न्यूड फोटोज

सोफिया अंसारी का एक्टिंग से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है. वह एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं और अपने बोल्ड अवतार को लेकर अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. सोफिया अंसारी के इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

2/8

झाग में लिपटी दिखीं सोफिया

सोफिया अंसारी की ऐसे तो अक्सर ही बोल्ड फोटोज और वीडियो वायरल होती रहती हैं. लेकिन, इन फोटोज में सोफिया का अब तक का सबसे सिजलिंग अंदाज देखने को मिल रहा है. वह बिना कपड़ों के अपने बदन पर साबुन लगाकर कैमरा के लिए पोज कर रही हैं.

3/8

बाथटब में पोज

सोफिया ने एक नहीं, बल्कि कई बार अपनी बाथरूम न्यूड फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में भी वह बिना कपड़ों के साबुन की झाग में लथपथ दिख रही हैं.

4/8

शीशे के सामने दिखाया हुस्न

सोफिया अंसारी अपने बोल्ड लुक्स के लिए कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती रहती हैं. लेकिन, उन्हें ट्रोलिंग से खास फर्क नहीं पड़ता और वह अक्सर ही अपनी न्यूड और सेमी न्यूड फोटोज पोस्ट करती हैं.

5/8

बिना कपड़ों के दिखाया हुस्न

सोफिया अंसारी इस फोटो में टॉपलेस और सिर्फ तौलिए से खुद को कवर करती नजर आ रही हैं. सोफिया का कैमरा के लिए बोल्ड पोज देख उनके फैंस तारीफों में पुल बांधते नहीं थकते हैं.

6/8

नहाते हुए फोटोज वायरल

सोफिया अंसारी कभी बाथटब में साबुन लगाकर फोटोज पोस्ट करती हैं, तो कभी शॉवर के नीचे भीगते हुए अपना बदन दिखाती हैं.

7/8

तौलिया खोल दिखाया हुस्न

सोफिया अंसारी ने बिना कपड़ों के कुर्सी पर बैठकर कैमरा के लिए पोज किया है. इस फोटो के लिए सोफिया ने सारी हदें पार कर दी हैं. उन्होंने बदन पर सिर्फ एक तौलिया ही लपेटा था और उसे भी पोज करने के लिए एक तरफ से खोल दिया.

8/8

कपड़े उतार ली सेल्फी

सोफिया अंसारी अपने बेबाकपन के लिए मशहूर हैं. इस फोटो में इंफ्लूएंसर अपने सारे कपड़े उतारकर सिर्फ टॉवल से प्राइवेट पार्ट कवर करके मिरर सेल्फी ले रही हैं.

