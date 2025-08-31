Kadhi Recipe: कढ़ी फटने से बचाने का सीक्रेट तरीका, जिससे हर बार बनेगी स्वादिष्ट और परफेक्ट

भारतीय खाने की थाली दाल-चावल, सब्ज़ी और रोटी के बिना अधूरी लगती है, लेकिन कढ़ी भी इसमें उतनी ही ज़रूरी होती है। दही और बेसन से बनने वाली यह डिश काफी स्वादिष्ट होती है जो चावल के साथ और भी स्वाद बढ़ा देती है। यह डिश बनाने में आसान तो है, लेकिन कई बार लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कढ़ी बार-बार फट जाती है। कभी दही सही से नहीं पकता, कभी बेसन गुठली बना देता है, तो कभी तेज़ आंच इसकी स्मूदनेस बिगाड़ देती है।