Shraddha Kapoor Net Worth: नेटवर्थ से लेकर डेटिंग हिस्ट्री तक! श्रद्धा कपूर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शयद ही जानते हो

Shraddha Kapoor Net Worth: नेटवर्थ से लेकर डेटिंग हिस्ट्री तक! श्रद्धा कपूर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शयद ही जानते हो
Shraddha Kapoor Love Life: श्रद्धा कपूर वो नाम है जो हर GenZ के मन में बस्ता है. उनके ट्रेडिशनल लुक से लेकर उनकी मुस्कान तक, लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है. वहीं श्रद्धा कपूर ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों और स्मार्ट ब्रांड चॉइस के साथ बॉलीवुड में एक सफल करियर बनाया है. उनकी जिंदगी में कुछ प्यार के पल भी आए. जैसे ही वो 39 साल की हुईं, यहां उनकी शानदार नेट वर्थ, इनकम सोर्स, लग्ज़री एसेट्स और शानदार लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालते हैं.
बॉलीवुड रॉयल्टी में जन्म
श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च, 1987 को मुंबई में एक जाने-माने फ़िल्म परिवार में हुआ था. वह बॉलीवुड के मशहूर विलेन शक्ति कपूर की बेटी हैं. सिनेमा के आस-पास पली-बढ़ीं श्रद्धा का झुकाव एक्टिंग की तरफ़ था और उन्होंने अपनी पहचान बनाने के सपनों के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा.
करियर जो आगे बढ़ा
श्रद्धा ने 2010 में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गईं. इन सालों में, उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर हिट फ़िल्में दी हैं. हैरानी की बात यह है कि 2024 में रिलीज़ हुई उनकी एक फ़िल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी, जिससे बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक के तौर पर उनकी जगह और पक्की हो गई.
पैसा और कमाई
हर साल सिर्फ़ एक या दो फ़िल्मों में दिखने के बावजूद, श्रद्धा कपूर को ज़बरदस्त फ़ाइनेंशियल सफलता मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹130 करोड़ है. कहा जाता है कि वह हर फ़िल्म के लिए ₹10–15 करोड़ चार्ज करती हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट, विज्ञापन, डबिंग प्रोजेक्ट और बिज़नेस से अच्छी-ख़ासी कमाई करती हैं.
श्रद्धा की डेटिंग हिस्ट्री
श्रद्धा कपूर अपनी पर्सनल लाइफ़ की वजह से भी सुर्ख़ियों में रही हैं. ऐसी अफ़वाहें हैं कि वो राहुल मोदी के साथ रिलेशन में थीं. चलिए एक नजर उनकी डेटिंग हिस्ट्री पर डालते हैं.
वनराज को कर चुकी हैं डेट
हर किसी के बचपन के प्यार होते हैं और श्रद्धा कपूर के भी थे. वो सबसे पहले अपने बचपन के प्यार वनराज ज़वेरी को डेट करने के लिए सुर्खियों में आईं, जो एक जाने-माने ज्वेलर के बेटे हैं. कहा जाता है कि जब श्रद्धा सिर्फ़ 21 साल की थीं, तब उनके माता-पिता ने भी इस रिश्ते को मंज़ूरी दे दी थी. लेकिन, जैसा कि कहते हैं, कुछ भी पक्का नहीं होता. उन्होंने 5 साल बाद यह रिश्ता तोड़ दिया.
फरहान संग भी दिखी श्रद्धा
2016 में रॉक ऑन 2 में साथ काम करने के बाद, श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर दोनों एक-दूसरे के करीब आने की वजह से सुर्खियों में आए थे. लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद, वे दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए. कहा तो यह भी जाता है कि फरहान और श्रद्धा इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनके पिता शक्ति कपूर उम्र के अंतर के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे.
रोहन श्रेष्ठा और श्रद्धा
इंडिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक, रोहन श्रेष्ठा 2018 में श्रद्धा कपूर को डेट कर रहे थे, लेकिन चार साल बाद 2022 में उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया. हालांकि, श्रद्धा ने इस दिल टूटने को पॉजिटिवली लिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गईं.