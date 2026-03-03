Shraddha Kapoor Net Worth: नेटवर्थ से लेकर डेटिंग हिस्ट्री तक! श्रद्धा कपूर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शयद ही जानते हो

Shraddha Kapoor Love Life: श्रद्धा कपूर वो नाम है जो हर GenZ के मन में बस्ता है. उनके ट्रेडिशनल लुक से लेकर उनकी मुस्कान तक, लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है. वहीं श्रद्धा कपूर ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों और स्मार्ट ब्रांड चॉइस के साथ बॉलीवुड में एक सफल करियर बनाया है. उनकी जिंदगी में कुछ प्यार के पल भी आए. जैसे ही वो 39 साल की हुईं, यहां उनकी शानदार नेट वर्थ, इनकम सोर्स, लग्ज़री एसेट्स और शानदार लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालते हैं.