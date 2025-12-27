शुभांगी अत्रे के खिलाफ शिल्पा शिंदे ने उगला जहर, ‘भाबीजी घर पर हैं’ में 9 साल बाद कमबैक के बाद बदला मिजाज!

शो छोड़ने का फैसला

शुभांगी ने कहा कि उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि अब कुछ नया करने का समय आ गया है. उनकी बेटी, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी आलोचक भी है, ने उनसे कहा कि अब उन्हें कुछ अलग ट्राई करना चाहिए. बेटी की बात ने उन्हें और हिम्मत दी. इसी दौरान शो का पहला सीजन भी खत्म होने वाला था. उन्होंने प्रोड्यूसर बीनाइफर कोहली से वादा किया था कि वह शो को बीच में नहीं छोड़ेंगी और पूरे सम्मान के साथ आखिरी दिन तक काम करेंगी.