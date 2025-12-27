शुभांगी अत्रे के खिलाफ शिल्पा शिंदे ने उगला जहर, ‘भाबीजी घर पर हैं’ में 9 साल बाद कमबैक के बाद बदला मिजाज!
Shilpa Shinde calls Shubhangi Atre: दस साल तक एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे टीवी के पॉपुलर सिटकॉम ‘भाभीजी घर पर हैं’ में अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आईं. इस रोल ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और वह रातों-रात मशहूर हो गईं. लेकिन पिछले महीने शुभांगी ने साफ कर दिया कि अब वह शो छोड़ रही हैं. उनके जाने के बाद शो की ओरिजिनल अंगूरी भाभी, शिल्पा शिंदे की वापसी हो रही है. इस फैसले को लेकर शुभांगी ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी.
शो छोड़ने का फैसला
शुभांगी ने कहा कि उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि अब कुछ नया करने का समय आ गया है. उनकी बेटी, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी आलोचक भी है, ने उनसे कहा कि अब उन्हें कुछ अलग ट्राई करना चाहिए. बेटी की बात ने उन्हें और हिम्मत दी. इसी दौरान शो का पहला सीजन भी खत्म होने वाला था. उन्होंने प्रोड्यूसर बीनाइफर कोहली से वादा किया था कि वह शो को बीच में नहीं छोड़ेंगी और पूरे सम्मान के साथ आखिरी दिन तक काम करेंगी.
आखिरी दिन की शूटिंग और विदाई
शुभांगी ने बताया कि उन्होंने शो के आखिरी दिन तक शूटिंग की. उन्होंने पूरी टीम को ‘जलेबी पार्टी’ दी और सभी को प्यार से अलविदा कहा. उनके लिए यह एक भावुक लेकिन संतोष भरा पल था. उन्होंने कहा कि किसी शो को इतने अच्छे तरीके से पूरा करना उनके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है. उन्होंने कभी भी काम को अधूरा छोड़ने में विश्वास नहीं किया.
प्रोड्यूसर का साथ और मुश्किल समय
शुभांगी ने प्रोड्यूसर बीनाइफर कोहली की खूब तारीफ की. उन्होंने बताया कि उनके पूर्व पति पीयूष के निधन के बाद वह बहुत टूट गई थीं. उस समय सेट पर कई बार घंटों शूटिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन प्रोड्यूसर और पूरी टीम ने उनका पूरा साथ दिया. वह अगले ही दिन काम पर लौट आई थीं. शुभांगी ने कहा कि इस सपोर्ट के लिए वह हमेशा आभारी रहेंगी.
बीमारी में भी काम
शुभांगी ने बताया कि उन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद शूटिंग जारी रखी. कई बार उन्हें 102-103 डिग्री तक बुखार रहता था, फिर भी वह सेट पर जाती थीं क्योंकि काम तय समय में खत्म करना जरूरी था. उन्होंने कहा कि कुछ जिम्मेदारियां कमिटमेंट जैसी होती हैं और उनसे पीछे हटना उन्हें सही नहीं लगता. उन्होंने हमेशा अपने काम को ईमानदारी से निभाया.
सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई
शो छोड़ने को लेकर यह अफवाह भी थी कि शायद सैलरी बढ़ाने को लेकर मतभेद थे. इस पर शुभांगी ने साफ कहा कि उन्होंने कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे. उन्होंने पिछले दस सालों तक अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही काम किया. उनका चैनल और प्रोड्यूसर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था, जिस वजह से वह दूसरे शोज, वेब सीरीज या रियलिटी शोज नहीं कर सकती थीं, भले ही उन्हें कई ऑफर मिले हों.
निजी जिंदगी और आगे की प्लानिंग
शुभांगी ने अपने पिता के कैंसर से जूझने का दर्द भी साझा किया. उन्हें यह खबर एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान मिली थी. उस वक्त वह अंदर से टूट गई थीं, लेकिन काम जारी रखना पड़ा. उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता हमेशा उनकी ताकत रहे. फिलहाल शुभांगी ने कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, लेकिन बातचीत चल रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही नए अवतार में वापस आएंगी.