‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ

सोफी शाइन की नेट वर्थ कितनी है? (Sophie Shine net worth)

सोफी शाइन की कमाई मुख्य रूप से उनकी कॉर्पोरेट सैलरी और प्रोफेशनल कामों से आती है. स्पोर्ट्स दुनिया के अनुसार, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹1–2 करोड़ INR है. उनकी अनुमानित मासिक आय लगभग $3,000 है, जो उनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव सैलरी और अतिरिक्त कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को दिखाती है. अपनी कॉर्पोरेट सैलरी के अलावा, सोफी को कंसल्टिंग काम और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी फायदा हो सकता है, हालांकि सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से बताए नहीं गए हैं.