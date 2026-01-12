  • Home>
  • Gallery»
  • ‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ

‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ

Shikhar Dhawan Sophie Shine Engagement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है. जिसको लेकर शिखर धवन और सोफी शाइन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर जानकारी साझा की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.


By: Sohail Rahman | Published: January 12, 2026 9:43:36 PM IST

Follow us on
Google News
How long have shikhar dhawan sophie shine been dating - Photo Gallery
1/8

कब से एक दूसरे को कर रहे डेट? (How long have you two been dating?)

जानकारी के अनुसार, शिखर धवन और सोफी शाइन एक साल से ज्यादा समय तक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. धवन और आयरिश नागरिक शाइन का रिश्ता तब सुर्खियों में आया जब दोनों को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टैंड्स में एक साथ देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे कुछ साल पहले दुबई में मिले थे और धीरे-धीरे दोस्त बन गए.

You Might Be Interested In
Who is Sophie Shine - Photo Gallery
2/8

कौन हैं सोफी शाइन? (Who is Sophie Shine?)

सोफी शाइन एक आयरिश नागरिक हैं जिनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड काफी मजबूत है. वह 35 साल की हैं और अभी अबू धाबी में रहती हैं. सोफी नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं, जहां वह एक सीनियर लीडरशिप रोल में हैं.

How educated is Sophie Shine - Photo Gallery
3/8

कितनी पढ़ी लिखी हैं सोफी शाइन? (Sophie Shine Education)

सोफी शाइन ने लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. उन्होंने आयरलैंड के कैसलरॉय कॉलेज में भी पढ़ाई की है. सोफी ने अपना करियर ग्लैमर की दुनिया से बाहर बनाया है, जो उन्हें स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के कई पार्टनर्स से अलग बनाता है.

You Might Be Interested In
Sophie Shine net worth - Photo Gallery
4/8

सोफी शाइन की नेट वर्थ कितनी है? (Sophie Shine net worth)

सोफी शाइन की कमाई मुख्य रूप से उनकी कॉर्पोरेट सैलरी और प्रोफेशनल कामों से आती है. स्पोर्ट्स दुनिया के अनुसार, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹1–2 करोड़ INR है. उनकी अनुमानित मासिक आय लगभग $3,000 है, जो उनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव सैलरी और अतिरिक्त कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को दिखाती है. अपनी कॉर्पोरेट सैलरी के अलावा, सोफी को कंसल्टिंग काम और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी फायदा हो सकता है, हालांकि सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से बताए नहीं गए हैं.

shikhar dhawan girl friend Sophie Shine family - Photo Gallery
5/8

सोफी शाइन के परिवार में कौन-कौन हैं? (Sophie Shine family)

सोफी शाइन भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक शिखर धवन के साथ अपने रिश्ते की वजह से सुर्खियों में आईं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी 2021 में अलग हो गए थे, लेकिन अब शिखर ने सोफी शाइन से सगाई कर ली है.

Shikhar dhawan Sophie shine marriage date - Photo Gallery
6/8

शिखर और सोफी कब करेंगे शादी? (Shikhar dhawan Sophie shine marriage date)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन फरवरी 2026 में शादी कर सकते हैं. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, ये दोनों फरवरी के तीसरे सप्ताह में शादी कर सकते हैं. एक स्टार-स्टडेड शादी की पार्टी होने की संभावना है, जो दिल्ली NCR में हो सकती है.

Who was Shikhar Dhawan first wife - Photo Gallery
7/8

शिखर धवन की पहली पत्नी कौन थीं? (Who was Shikhar Dhawan's first wife?)

शिखर की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली आयशा से हुई थी, जिनका एक बेटा जोरावर धवन है. आयशा शिखर से 10 साल बड़ी किक बॉक्सर हैं. शिखर ने 2012 में आयशा से शादी की थी. सितंबर 2021 में आयशा ने अलग होने की जानकारी दी और 2023 में दोनों का तलाक हुआ.

You Might Be Interested In
Shikhar Dhawan son - Photo Gallery
8/8

शिखर धवन के बेटे का नाम क्या है? (Shikhar Dhawan son )

शिखर धवन के बेटे का नाम जोरावर धवन है. जिनकी उम्र 11 साल हो रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिखर के बेटे का जन्म 26 दिसंबर, 2014 को हुआ है.

Tags:
Shikhar DhawanShikhar Dhawan engagementshikhar dhawan first wifeshikhar dhawan marriage dateshikhar dhawan sonSophie Shine
‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ - Photo Gallery
‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ - Photo Gallery
‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ - Photo Gallery
‘झील सी आंखों वाली’ सोफी शाइन के दिवाने हुए शिखर धवन, कब शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी? नई दुल्हनिया के बारे में जानिए सबकुछ - Photo Gallery