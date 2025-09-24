Shardiya Navratri Vrat Niyam: क्या उपवास में पी सकते हैं चाय-कॉफी? कहीं टूट तो नहीं जाएगा व्रत, जानें यहां

Can Drink Tea Or Coffee During Navratri Fast? शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती हैं. नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत भी करते हैं, ताकी वो माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दिखा सके. लेकिन व्रत करने के कई नियम होते है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है. कई लोग व्रत में चाय और कॉफी पीते हैं और कहता हे ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता है. लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं यहां