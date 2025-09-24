Shardiya Navratri Vrat Niyam: क्या उपवास में पी सकते हैं चाय-कॉफी? कहीं टूट तो नहीं जाएगा व्रत, जानें यहां
Can Drink Tea Or Coffee During Navratri Fast? शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती हैं. नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत भी करते हैं, ताकी वो माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दिखा सके. लेकिन व्रत करने के कई नियम होते है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है. कई लोग व्रत में चाय और कॉफी पीते हैं और कहता हे ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता है. लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं यहां
क्या नवरात्रि के व्रत में पी सकते हैं चाय या कॉफी
हिंदू धर्म में व्रत का बेहद महत्व होता है, इसे आत्मशुद्धि, सकारात्मकता, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है किया जाता है और व्रत करने से जातक को भगवान की कृपा से सुख-समृद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। अभी शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस दौरान भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते है और 9 दिनों के व्रत भी करते हैं, ताकी वो माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दिखा सके.
शारदीय नवरात्रि व्रत करने के नियम
व्रत करने के कई तरह के नियम होते है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है और इन नियमों के सा ही व्रत सफल माना जाता है, शास्त्रों के मुताबिक व्रत के दौरान सात्त्विक आहार ही खाना चाहिए और नौ दिनों के आहार में किसी भी तरह का नमक (आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं), अनाज या तामसिक भोजन पदार्थ शामिल नहीं होना चाहिए
क्या व्रत में पी सकते है चाय-कॉफी?
कई लोग निरजला व्रत करते है और कुछ खाते पीते नहीं है, वहीं ज्यादातर लोग व्रत में फलाहार का सहारा लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते है कि, जो व्रत में चाय और कॉफी पीते हैं और तर्क देते है कि चाय और कॉफी पीने से व्रत खंडित नहीं होता है. लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र
क्या कहते है धार्मिक ग्रंथ और हिंदू शास्त्र
धार्मिक ग्रंथ और हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्रत के समय अनाज, नमक, तामसिक या उत्तेजक पदार्थों को खाना मना होता है, ऐसा करने से आत्मशुद्धि, सकारात्मकता, और आध्यात्मिक उन्नति होता है
गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और धर्मसिंधु ग्रंथों के अनुसार
वही गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और धर्मसिंधु ग्रंथों के अनुसार व्रत का असली अर्थ है कि इस दौरान आपकी इंद्रियां संयम होनी चाहिए. इसके साथ ही शरीर और व्रत के दौरान शरीर और मन को शुद्ध होना बेहद जरूरी होता है.
व्रत में चाय-कॉफी पीना सही है या नहीं ?
व्रत के दौरान चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे तामसिक और राजसिक पेय माना जाता है.
क्या कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो कॉफी के अंदर कैफीन होता है, जो शरीर को उत्तेजित करने का काम करता है और शास्त्रों के अनुसार व्रत में किसी भी तरह का तामसिक या उत्तेजिक पदार्थ नही खाना चाहिए, अगर आप व्रत के दौरान चाय या कॉफी का सहारा पीते है, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है
व्रत के दौरान क्या सेवन करना चाहिए?
व्रत के दौरान आप फल में केले, सेब, अनार, अंगूर, पपीता आदि खा सकते है. इसके अलावा सूखे मेवे में बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाना खा सकते है, जो व्रत रखने के लिए ऊर्जा देते हैं. इसके अलावा आप हाइड्रेशन के लिएनारियल पानी पी सकते हैं
व्रत का खाना बनाते समय ध्यान रखे ये बात
इसके आलावा आप नवरात्री व्रत में दूध, दही, छाछ, लस्सी व पनीर का सेवन कर सकते है. रात के समय आप साबूदाना या इससे बनी खिचड़ी, वड़ा या खीर, शकरकंद और सिंघाड़ा के आटा से बनी पूरी, लड्डू या आटे-आलू की पूड़ी, लेखिन ध्यान रहे की व्रत का खाना बनाते हुए सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.