Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर इन फलों का भोग लगाने से माता रानी हो सकती है आपसे नाराज - Photo Gallery
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर इन फलों का भोग लगाने से माता रानी हो सकती है आपसे नाराज

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरूआत 22 सितंबर से हो चुकी है. नवरात्रि के पावन अवसर पर लोग माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए फलों और मिठाईयों का भोग लगाते हैं. पर उनमें से कुछ ऐसे फल हैं जिनका भोग मां दुर्गा को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए.

By: Shivi Bajpai Last Updated: September 25, 2025 11:19:20 AM IST
1/6

मां दुर्गा

शारदीय नवरात्रि की शुरूआत साल 2025 में 22 सितंबर से हो गई थी. ये हर वर्ष आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से इस पर्व की शुरूआत होती है. पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है.

2/6

मां दुर्गा की पूजा

नवरात्रि में विधि विधान के साथ पूजा-पाठ करने से मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहती है. इस दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त फलो और मिठाईयों का भोग लगाते हैं. पर कुछ फल ऐसे हैं जिनका भोग लगाना वर्जित माना जाता है.

3/6

मां दुर्गा का भोग

सभी पूजा-पाठ में देवी-देवताओं को भोग अर्पित करने का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी-देवा को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं. ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है.

4/6

मां दुर्गा की कृपा

शारदीय नवरात्रि में कुछ फल ऐसे हैं जिनका भूलकर भी माता रानी को भोग नहीं लगाना चाहिए. जैसे कि नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती और अंजीर का भोग मां दुर्गा को लगाने से वो नाराज़ हो जाती हैं.

5/6

मां दुर्गा का महत्व

माता रानी को आप अनार, सेब, केला, शरीफा, पानी वाला नारियल जैसे फलों का भोग लगा सकते हैं. इससे आपके और आपको परिवार पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है.

6/6

शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. हर दिन माता रानी को विशेष भोग लगाने का नियम है. जिसमें पूरी शुद्धता और पवित्रता का खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है.

