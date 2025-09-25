Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर इन फलों का भोग लगाने से माता रानी हो सकती है आपसे नाराज

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरूआत 22 सितंबर से हो चुकी है. नवरात्रि के पावन अवसर पर लोग माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए फलों और मिठाईयों का भोग लगाते हैं. पर उनमें से कुछ ऐसे फल हैं जिनका भोग मां दुर्गा को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए.