Shardiya Navratri 2025 Maa Durga: मां दुर्गा की बिंदी के नीचे छिपी छोटी मकड़ी का रहस्य क्या जानते हैं आप?
  Shardiya Navratri 2025 Maa Durga: मां दुर्गा की बिंदी के नीचे छिपी छोटी मकड़ी का रहस्य क्या जानते हैं आप?

Shardiya Navratri 2025 Maa Durga: मां दुर्गा की बिंदी के नीचे छिपी छोटी मकड़ी का रहस्य क्या जानते हैं आप?

Shardiya Navratri 2025 Maa Durga: शारदीय नवरात्रि की शुरूआत 22 सितंबर से होगी. अब ऐसे में आप कई जगह दुर्गा पूजा देखने जा रहे होंगे. वहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनकी बिंदी के नीचे एक मकड़ी की आकृति बनी रहती है. तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है?

By: Shivi Bajpai | Published: September 26, 2025 2:00:41 PM IST

maa durga aadhisakti devi - Photo Gallery
1/6

मां दुर्गा

आप कई बार दुर्गा पूजा में गए होंगे पर क्या आपने भी इस बात पर गौर किया है? पारंपरिक डाक शैली की मूर्तियों में देवी दुर्गा के माथे पर लगी बिंदी के नीचे एक छोटी सी मकड़ी की आकृति बनी होती है. हमें लगता है कि ये कोई मामूली बात है, पर असर में इसका अर्थ काफी गहरा है.

maa durga aadhisakti - Photo Gallery
2/6

मां दुर्गा की प्रतिमा

मां दुर्गा की बिंदी के नीचे बनी मकड़ी केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं है, ये महामाया का प्रतीक है, जिसकी रचना खुद देवी ने की थी. एक ऐसी माया जो उनके अधीन है.

maa durga ki bindi - Photo Gallery
3/6

मां दुर्गा की बिंदी

मकड़ी का जाल जितना बड़ा होता है उतना ही नाजुक भी होता है पर कभी भी वो अपनी बनाई चीजों में नहीं फंसता है. उसी प्रकार मां दुर्गा भी माया को रचती हैं, लेकिन कभी उसमें फंसती नहीं हैं.

makdi ka jaal - Photo Gallery
4/6

मां दुर्गा की बिंदी का प्रतीक

मकड़ी के जाल को देखकर हमें ये सीख मिलती है कि भले ही हमारा जीवन कितनी इच्छाओं से घिरा हो पर हमें उन पर कंट्रोल होना चाहिए. देवी दुर्गा भी हमें इसी तरह भ्रम के जाल से ऊपर उठा सकती हैं.

jagadhamba - Photo Gallery
5/6

मां दुर्गा की बिंदी का रहस्य

जैसे कि विजडम लाइब्रेरी में कहा गया है कि, मकड़ी का जाला जीवन की नाजुकता और उसमें संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है. यह मूर्ति के संपूर्ण जानकारी में छिपा एक शांत पाठ है.

maa durga ki bhakti - Photo Gallery
6/6

मां दुर्गा बिंदी क्यों लगाती हैं

तो अगली बार जब भी आप दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने खड़े हों, तो उनकी बिंदी के नीचे ज़रा ध्यान से नज़र डालिए. वहां दिखाई देने वाली वह छोटी-सी मकड़ी आपको भ्रम, शक्ति और स्पष्टता की गहरी कहानी सुनाती हुई प्रतीत होगी.

Shardiya Navratri 2025 Maa Durga: मां दुर्गा की बिंदी के नीचे छिपी छोटी मकड़ी का रहस्य क्या जानते हैं आप?

