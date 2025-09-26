Shardiya Navratri 2025 Maa Durga: मां दुर्गा की बिंदी के नीचे छिपी छोटी मकड़ी का रहस्य क्या जानते हैं आप?

Shardiya Navratri 2025 Maa Durga: शारदीय नवरात्रि की शुरूआत 22 सितंबर से होगी. अब ऐसे में आप कई जगह दुर्गा पूजा देखने जा रहे होंगे. वहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनकी बिंदी के नीचे एक मकड़ी की आकृति बनी रहती है. तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है?