Shardiya Navratri 2025 Day 7: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन करें मां कालरात्रि की पूजा, जानें माता रानी के प्रिय रंग और भोग

Navratri 2025 Day 7 Maa Kalratri: नवरात्रि उत्सव लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि हम 28 सितंबर, 2025 को नवरात्रि का सातवां दिन मनाएंगे। इस शुभ दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। वे देवी दुर्गा का उग्र स्वरूप हैं। यह स्वरूप एकदम काली घटा जैसा दिखता है, इसी कारण लोग उन्हें कालरात्रि कहकर भी बुलाते हैं। नवरात्रि का सातवां दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है।