Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर तुलसी की पूजा के साथ करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

Sharad Purnima Tulsi Ke Upaay: शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं. माता लक्ष्मी की कृपा और धन-धान्य की समृद्धि के लिए इस दिन तुलसी की पूजा करने की भी मान्यता है. हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है और भगवान विष्णु को सबसे प्रिय. ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा के साथ कुछ उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.