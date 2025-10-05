Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर तुलसी की पूजा के साथ करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा
Sharad Purnima Tulsi Ke Upaay: शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं. माता लक्ष्मी की कृपा और धन-धान्य की समृद्धि के लिए इस दिन तुलसी की पूजा करने की भी मान्यता है. हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है और भगवान विष्णु को सबसे प्रिय. ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा के साथ कुछ उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.
शरद पूर्णिमा पर तुलसी के उपाय
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की पूरी रात माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर आती हैं और भक्तों के घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करती हैं. ऐसे में उनकी स्वरूप माता तुलसी की पूजा करने का भी महत्व है. शरद पूर्णिमा पर माता तुलसी की पूजा के साथ कुछ उपाय करना भी लाभकारी हो सकता है.
दीपक जलाएं
शरद पूर्णिमा पर शाम के समय सूरज ढलने के बाद पहले माता तुलसी की पूजा करें. इसके बाद तुलसी के पौधे के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और माता लक्ष्मी का वास होता है.
तुलसी की परिक्रमा
शरद पूर्णिमा पर माता तुलसी की पूजा के बाद उनकी परिक्रमा जरूर करें. आप 7 या 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं और मन में हाथ जोड़कर 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
मिट्टी में रखें सिक्का
तुलसी के पौधे की मिट्टी में शरद पूर्णिमा के दिन एक रुपये का सिक्का जरूर रखें और साथ ही दीपक जलाकर पूजा करें. रातभर उसे तुलसी की जड़ के पास रहने दें. अगली सुबह सिक्के को तिजोरी या पर्स में रख लें. ऐसा करने से धनलाभ के योग बनते हैं.
ध्यान लगाएं
तुलसी की पूजा करने के बाद उसके पास बैठकर ध्यान लगाना भी अच्छा माना जाता है. अगर घर में परेशानियां चल रही हैं, तो ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर हो सकता है. साथ ही चांद की रौशनी और तुलसी के पास बैठने से मन को शांति मिलती है.
मां लक्ष्मी का करें ध्यान
शरद पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे के पास बैठकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें. साथ ही साथ मन में 108 बार ऊं लक्ष्म्यै नम: का जाप करें.
तुलसी की मंजरी
तुलसी के पौधे पर ऊपर की तरफ आने वाले बीजों को ही मंजरी कहा जाता है. शरद पूर्णिमा पर इन बीजों को तोड़ लें और एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, दुकाने के गल्ले या पर्स में रखना शुभ हो सकता है.
दान पुण्य करें
शरद पूर्णिमा पर तुलसी की पूजा और उपाय करने के साथ दान पुण्य भी शुभ माना जाता है. इस दिन गरीबों को भोजन कराएं और लंगर आदि में सहयोग करें.