  सालों बाद दीवाली पर मंडरा रहा शनिदेव का खतरा, कर्मफल दाता चलेंगे वक्री चाल; इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

सालों बाद दीवाली पर मंडरा रहा शनिदेव का खतरा, कर्मफल दाता चलेंगे वक्री चाल; इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

Shani Vakri 2025: ज्योतिष के अनुसार, शनि देव सबसे धीमी चाल चलने वाला ग्रह है. शनिदेव चाहे सीधी चाल चलें या वक्री इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है. दीवाली के बाद कर्मफल दाता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं. इससे मिथुन, कुंभ और मकर राशि के जातकों पर असल पड़ने वाला है. इस बार घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस बार शनिदेव अच्छा समय लेकर आ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 5, 2025 11:44:09 AM IST

1/8

ग्रहों में हो रहा परिवर्तन

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव हर राशि पर देखने को मिलता है. सभी ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं. कभी वक्री चाल चलते हैं तो कभी मार्गी.

shanidev ki kripa - Photo Gallery
2/8

धीमी चाल चलते हैं शनिदेव

ग्रहों के न्यायाधीश कहे जाने वाले शनिदेव का चल बदलना हर राशि के लिए शुभ नहीं होता है. शनिदेव सबसे धीमी चाल से चलते हैं. धीमी चाल होने के कारण वह एक राशि में लगभग ढाई साल रहते हैं. जिसका प्रभाव सीधा तीन राशियों पर देखने को मिलता है.

Shani Shukra Yuti In October 2025 - Photo Gallery
3/8

दीवाली पर वक्री होंगे शनिदेव

इस साल शनि ग्रह दिवाली पर वक्री होंगे. शनि ग्रह की चाल बदलने से कई राशियों पर सीधा असर होने वाला है. इस बार शनि का प्रभाव मिथुन, कुंभ और मकर राशि के जातकों पर होगा.

4/8

बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा फायदा

माना जाता है कि शनिदेव का प्रभाव ज्यादातक नकारात्मक रहता है. चलिए देखते हैं इस बार दीवाली पर
शनि की वक्री स्थिति से इन राशियों को लाभ होने वाला है.

Shani Amavasya 2025 - Photo Gallery
5/8

इन राशियों को होगा फायदा

बता दें कि इस बार शनिदेव इन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं. इस बार जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. साथ ही उन्हें फायदा ही फायदा होने वाला है.

Gemini Horoscope - Photo Gallery
6/8

मिथुन राशि

शनिदेव मिथुन राशि वालों के कर्म स्थान पर वक्री होने जा रहे हैं. इस राशि के जातकों के लिए यह समय काफी ज्यादा शुभ माना जा रहा है. साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को सफलता हासिल होगी और कारोबार-करियर में भी तरक्की मिलेगी. जीवन में सुख-शांति का वास होगा.

aquarius horoscope - Photo Gallery
7/8

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री चाल इस बार शुभ साबित होगी. इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव धन और वाणी के स्थान पर वक्री होंगे. जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. आप अपनी वाणी के चलते लोगों को प्रभावित कर सकेंगे.

Capricorn Horoscope - Photo Gallery
8/8

मकर राशि

शनिदेव मकर राशि के जातकों की राशि से तीसरे भाव में वक्री होंगे. यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा. इस समय आप अच्छी खरीददारी कर सकते हैं. वैवाहिक जीवन की परेशानी भी दूर हो सकती है.

