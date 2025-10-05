सालों बाद दीवाली पर मंडरा रहा शनिदेव का खतरा, कर्मफल दाता चलेंगे वक्री चाल; इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

Shani Vakri 2025: ज्योतिष के अनुसार, शनि देव सबसे धीमी चाल चलने वाला ग्रह है. शनिदेव चाहे सीधी चाल चलें या वक्री इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है. दीवाली के बाद कर्मफल दाता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं. इससे मिथुन, कुंभ और मकर राशि के जातकों पर असल पड़ने वाला है. इस बार घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस बार शनिदेव अच्छा समय लेकर आ रहे हैं.