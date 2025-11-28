Shani Margi 2025: शनि मार्गी आज, ये 4 राशि वालों पर मंडरा सकता है खतरा, रहें सावधान

Shani Margi 2025: शनि देव को कर्म फल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है. शनि देव आज यानी 28 नवंबर को मीन राशि में प्रवेश करेंगे. शनि का मार्गी होना कई राशियों को लाभ पहुंचा सकता है. लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये परेशानी ला सकता है.