Shani Margi 2025: शनि मार्गी आज, ये 4 राशि वालों पर मंडरा सकता है खतरा, रहें सावधान
Shani Margi 2025: शनि देव को कर्म फल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है. शनि देव आज यानी 28 नवंबर को मीन राशि में प्रवेश करेंगे. शनि का मार्गी होना कई राशियों को लाभ पहुंचा सकता है. लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये परेशानी ला सकता है.
शनि मार्गी
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है. शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं. उनको कर्म फल दाता और न्याय का देवता कहा गया है
शनि की चाल
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव सबसे धीमी गति से चलते हैं और ढाई साल में राशि परिवर्तन करते हैं. फिलहाल शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं आज 28 नवंबर को ये मार्गी होने वाले हैं.
वृश्चिक राशि
शनि देव के मार्गी होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों को माता पिता के साथ समस्याएं हो सकती हैं. बिना बात के वाद-विवाद हो सकता है.
धनु राशि
शनि देव के मार्गी होने से धनु राशि वालों की सेहत में खराबी आ सकती है. आर्थिक रूप से मजबूती न होने के कारण आपके काम रुक सकते हैं.
कर्क राशि
शनि देव का मार्गी होना कर्क राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव ला सकता है. मेहनत और प्रयास के बाद भी सफलता मिलना मुश्किल लग रहा है.
मिथुन राशि
शनि देव का मार्गी होना मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं बताया जा रहा है. मिथुन राशि वालों को इस समय किसी से भी उधारी नहीं लेनी चाहिए. अन्यथा आपको समस्या हो सकती है. पैसों का खर्च बढ़ सकता है.