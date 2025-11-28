  • Home>
  • 44 साल की उम्र में भी इतनी हॉट दिखती है ये हसीना, बोल्डनेस देख फैंस को आ जाए पसीना

44 साल की उम्र में भी इतनी हॉट दिखती है ये हसीना, बोल्डनेस देख फैंस को आ जाए पसीना

Shama Sikander Bikini Photos: एक्ट्रेस शमा सिकंदर (Shama Sikander) अपने हॉट और बोल्ड लुक के चलते अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिकिनी में तस्वीरें पोस्ट करके अपनी ग्लैमरस लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं. आज हम आपको उनकी कुछ चुनिन्दा तस्वीरें दिखायेंगे.


By: Kavita Rajput | Published: November 28, 2025 7:35:45 AM IST

1/7

टीवी, फिल्म और वेबसीरीज में एक्टिव हैं शमा

शमा सिकंदर (Shama Sikander) एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो पिछले कई सालों से टीवी, वेबसीरीज और फिल्मों की दुनिया में एक्टिव हैं और अपनी जगह बनाए हुई हैं.

2/7

बोल्ड इमेज के कारण बटोरती हैं सुर्खियां

शमा का ग्लैमरस अंदाज उनके फैंस को बेहद रास आता है. 44 साल की उम्र में भी ऐसी ब्यूटी देख फैंस को आंखों पर यकीन नहीं होता है.

3/7

रिवीलिंग ड्रेस में करवाया था फोटोशूट

हाल ही में शमा ने एक नए फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं जिनमें ब्लैक ऑउटफिट में उनका बेहद बोल्ड लुक सामने आया था. इस फोटोशूट में शमा ने लेटकर और बैठकर अलग-अलग अंदाज़ में हॉट पोज दिए थे.

4/7

डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं शमा

शमा एक समय बायपोलर डिसऑर्डर की भी शिकार हो गई थीं.उन्हें आत्महत्या के ख्याल भी आते थे लेकिन काफी इलाज के बाद वह डिप्रेशन से उबर पायीं.

5/7

2022 में की थी शादी

शमा ने अमेरिकन बिजनेसमैन जेम्स मिलीरॉन से 2022 में शादी की है.हाल ही में शमा एक बेटी की पेरेंट बनी हैं.

6/7

सुपरस्टार ने ऐसे छुआ कि…

शमा सिकंदर को एक एड शूट के दौरान बेहद खराब अनुभवों से गुजरना पड़ा था. एक सुपरस्टार ने गलत तरह से छूकर उन्हें काफी परेशान कर दिया था.

7/7

कास्टिंग काउच पर भी बोलीं शमा

शमा ने कास्टिंग काउच के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें एक फिल्म से निकाला गया था. वो सेट पर मेकअप वगैरह करके रेडी थीं लेकिन टीम ने कहा कि शूट कैंसिल हो गया है.शमा ने कहा, मुझे कहा गया कि मेरे को-स्टार लेट आयेंगे तो आप जा सकती हैं, मैंने तब भी घंटों वेट किया, बाद में मुझे पता चला कि फिल्म में दूसरी हीरोइन को ले लिया गया है.

