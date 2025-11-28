44 साल की उम्र में भी इतनी हॉट दिखती है ये हसीना, बोल्डनेस देख फैंस को आ जाए पसीना

कास्टिंग काउच पर भी बोलीं शमा

शमा ने कास्टिंग काउच के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें एक फिल्म से निकाला गया था. वो सेट पर मेकअप वगैरह करके रेडी थीं लेकिन टीम ने कहा कि शूट कैंसिल हो गया है.शमा ने कहा, मुझे कहा गया कि मेरे को-स्टार लेट आयेंगे तो आप जा सकती हैं, मैंने तब भी घंटों वेट किया, बाद में मुझे पता चला कि फिल्म में दूसरी हीरोइन को ले लिया गया है.