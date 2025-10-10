हद से ज्यादा सिजलिंग लुक में दिखी ये एक्ट्रेस, एक झलक से ही कर दिया क्लीन बोल्ड
Shama Sikander Bold Photoshoot: एक्ट्रेस शमा सिकंदर (Shama Sikander) अपने हॉट और बोल्ड लुक से फैंस को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. आज हम आपको दिखाते हैं उनकी कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी आहें भरने को मजबूर हो जाएंगे.
ऐसे लुक्स पर ठहर जाती हैं नज़रें
शमा अक्सर अपने ग्लैमरस फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं जिनमें उनका अंदाज़ देखकर लोगों की सांसें थम जाती हैं.
फैंस को पसंद हैं शमा के बोल्ड लुक
शमा की खूबसूरती देख लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. फैंस उनकी इन तस्वीरों पर कमेन्ट किए बिना नहीं रह पाते.
कई हिट टीवी में आईं नज़र
शमा एक पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस हैं. उन्होंने बाल वीर, ये मेरी लाइफ है और माया जैसे शोज किए हैं.
सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं
सोशल मीडिया पर शमा के करीब 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
विदेशी से की है शादी
शमा ने अमेरिकन बिजनेसमैन जेम्स मिलीरॉन से 2022 में शादी की है.
आत्महत्या करना चाहती थीं शमा
शमा एक समय बायपोलर डिसऑर्डर की भी शिकार हो गई थीं.उन्हें आत्महत्या के ख्याल भी आते थे.
साड़ी में भी लगती हैं ग्लैमरस
बिकिनी हो या साड़ी, हर लुक में शमा का अंदाज़ देखते ही बनता है.