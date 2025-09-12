  • Home>
  • शुगर लेवल कंट्रोल करना है आसान? अपनाएँ इन सब्जियों का जादू

शुगर लेवल कंट्रोल करना है आसान? अपनाएँ इन सब्जियों का जादू

डायबिटीज आज की सबसे सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है.यह स्थिति शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को असंतुलित कर देती है, जिससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं. कौन-कौन सी सब्जियां और कैसे डायबिटीज को नियंत्रित करने में लाभकारी हैं.

By: Komal Kumari Last Updated: September 12, 2025 22:16:07 IST
शुगर लेवल कंट्रोल करना है आसान? अपनाएँ इन सब्जियों का जादू
1/10

करेला

करेला डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी औषधि से कम नहीं माना जाता. इसमें मौजूद पॉलीपेप्टाइड-P नामक यौगिक इंसुलिन जैसा कार्य करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है.

2/10
2/10

पालक

पालक में भरपूर फाइबर पाया जाता है, जो भोजन के बाद शुगर स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकता है.

3/10
3/10

भिंडी

भिंडी में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

4/10
4/10

मेथी के पत्ते

मेथी के पत्तों में फाइबर और कई तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं, जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं.

5/10
5/10

गाजर

गाजर का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसका मतलब है कि यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता.

6/10
6/10

टमाटर

टमाटर में लाइकोपीन और विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं.

7/10
7/10

लौकी

लौकी में पानी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान करती है. डायबिटीज रोगियों के लिए यह बेहद लाभकारी है क्योंकि यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करती है.

8/10
8/10

बैंगन

बैंगन कैलोरी में कम और पोषण में भरपूर होता है. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. बैंगन को भुर्ता या सब्जी के रूप में खाया जा सकता है.

9/10
9/10

पत्तागोभी

पत्तागोभी फाइबर से भरपूर होती है, जो भोजन के पाचन को धीमा करती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है.

10/10
10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

शुगर लेवल कंट्रोल करना है आसान? अपनाएँ इन सब्जियों का जादू

