Rat Removal Tips: न जहर न ट्रैप, बस अपनाएं लौंग और दीए का उपाय, चूहे हो जाएंगे गायब

चूहे छोटे होते हैं, लेकिन घर में उनका आतंक बड़ा होता है. ये न केवल खाने-पीने की चीज़ों को खराब कर देते हैं, बल्कि अलमारी, कपड़े, लकड़ी और इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग तक को नुकसान पहुँचा देते हैं. सबसे खतरनाक बात यह है कि चूहे बीमारियों के वाहक भी होते हैं और इनके कारण घर के सदस्य गंभीर संक्रमण का शिकार हो सकते हैं. अगर आप भी चाहते है चूहे से छुटकारा तो ये नुस्खे न केवल आसान हैं बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते. आइए जानते हैं कुछ खास उपाय जो चूहों से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे.