Rat Removal Tips: न जहर न ट्रैप, बस अपनाएं लौंग और दीए का उपाय, चूहे हो जाएंगे गायब

चूहे छोटे होते हैं, लेकिन घर में उनका आतंक बड़ा होता है. ये न केवल खाने-पीने की चीज़ों को खराब कर देते हैं, बल्कि अलमारी, कपड़े, लकड़ी और इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग तक को नुकसान पहुँचा देते हैं. सबसे खतरनाक बात यह है कि चूहे बीमारियों के वाहक भी होते हैं और इनके कारण घर के सदस्य गंभीर संक्रमण का शिकार हो सकते हैं. अगर आप भी चाहते है चूहे से छुटकारा तो ये नुस्खे न केवल आसान हैं बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते. आइए जानते हैं कुछ खास उपाय जो चूहों से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे.

By: Komal Singh | Published: September 28, 2025 11:10:37 AM IST

1/8

दीए और लौंग का उपाय

घर में सरसों के तेल का दीया जलाकर उसमें 2–3 लौंग डालना बेहद असरदार तरीका है. लौंग की तेज गंध और सरसों के तेल की महक मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं, जिसे चूहे सहन नहीं कर पाते.

2/8

पुदीने का इस्तेमाल

पुदीने की खुशबू इंसानों को ताजगी देती है, लेकिन चूहों के लिए यह एक असहनीय गंध होती है. पुदीने का तेल या उसका अर्क चूहों को भगाने में बहुत उपयोगी है. आप रुई के छोटे टुकड़ों को पुदीने के तेल में भिगोकर चूहों के बिल या उनके आने-जाने वाले रास्तों पर रख सकते हैं.

3/8

कपूर का जादू

कपूर, जिसे हम पूजा-पाठ में इस्तेमाल करते हैं, चूहों के लिए एक शक्तिशाली रिपेलेंट है. कपूर की गंध बहुत तेज़ होती है, जो चूहों को असहनीय लगती है. आप घर के कोनों में कपूर की टिकिया रख सकते हैं या दीए में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैला सकते हैं.

4/8

नींबू और मिर्च का घोल

नींबू और लाल मिर्च का घोल चूहों के खिलाफ एक कारगर हथियार की तरह काम करता है. नींबू का रस और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर उसमें थोड़ा पानी डालें और स्प्रे बोतल में भर लें. अब इसे उन जगहों पर छिड़कें जहाँ चूहे अक्सर आते-जाते हैं.

5/8

लहसुन की महक

लहसुन की गंध बहुत तेज और तीखी होती है, जिसे चूहे सहन नहीं कर सकते. घर के कोनों, अलमारी या रसोई में चूहों की आमद को रोकने के लिए आप लहसुन की कलियां रख सकते हैं. चाहें तो लहसुन को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर भी दीवारों या बिल के पास लगा सकते हैं.

6/8

अजवाइन का प्रयोग

अजवाइन की तेज गंध चूहों को बेहद परेशान करती है. आप कपड़े की छोटी पोटली में अजवाइन भरकर उसे चूहों के आने-जाने वाले रास्तों पर रख दें. धीरे-धीरे चूहे उस जगह आना बंद कर देंगे.

7/8

देसी घी और लाल मिर्च

पुराने समय से माना जाता है कि देसी घी और लाल मिर्च का मिश्रण चूहों को भगाने का पक्का उपाय है. इस मिश्रण को उन जगहों पर लगाएं जहाँ चूहे बार-बार आते हैं. घी की महक और लाल मिर्च की तीखी खुशबू का असर मिलकर चूहों को तुरंत दूर कर देता है. खासकर खेतों और अनाज के भंडारों में यह उपाय बहुत कारगर साबित होता है, जहाँ चूहों की संख्या अधिक होती है.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

