  शिलाजीत का भी बाप है यह छोटा-सा पौधा, बिना झंझट कर सकता है मर्दाना कमजोरी गायब!

शिलाजीत का भी बाप है यह छोटा-सा पौधा, बिना झंझट कर सकता है मर्दाना कमजोरी गायब!

Benefits of Satyanashi Plant: मर्दाना कमजोरी दूर करने में सत्यानाशी का पौधा भी मदद कर सकता है. आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि यह छोटा-सा पीले फूलों वाला पौधा नपुंसकता दूर करने और यौन क्षमता बढ़ाने जैसी समस्याओं में फायदेमंद होता है. 

Published: October 23, 2025 2:54:48 PM IST

शिलाजीत की तरह एक पौधा भी कर सकता यौन समस्याएं दूर

आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी-बूटियों के बारे में बताया गया है जो मर्दों की ताकत, स्टेमिना और फुर्ती को बढ़ाने में मदद करती हैं. इन्हीं में से एक शिलाजीत भी है. शिलाजीत को मर्दाना ताकत के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक ऐसा पौधा भी है जो मर्दाना कमजोरी को बिना झंझट दूर करने में मदद कर सकता है.

सत्यानाशी का पौधा है फायदेमंद!

यह पौधा और कोई नहीं, बल्कि सत्यानाशी का पौधा है. यह एक कांटेदार जंगती पौधा होता है जो अक्सर सड़क के किनारे देखने को मिलता है. ज्यादातर लोग तो इस पौधे को घास-फूस समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसके कई फायदे माने गए हैं.

मर्दाना कमजोरी दूर कर सकता है यह पौधा

कई रिसर्च और एक्सपर्ट्स ने माना है कि सत्यानाशी का पौधा सही मात्रा में लिया जाए तो यह मर्दों में नपुंसकता, कमजोरी और शीघ्रपतन की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है.

कैसे करना है सत्यानाशी पौधे का इस्तेमाल?

मर्दाना कमजोरी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले सत्यानाशी के पौधे के पत्तों और तने को लें. इसे अच्छी तरह से धोएं और फिर रस निकाल लें. यह रस खाली पेट पीना फायदेमंद माना जाता है.

रोज सत्यानाशी के पौधे का रस पीने से क्या होगा?

हर दिन सत्यानाशी की पत्तियों और तने का रस पीने से यौन क्षमता की समस्या में सुधार देखने को मिल सकता है. इतना ही नहीं, शरीर में कमजोरी और थकान की समस्या भी दूर होती है. आयुर्वेद में माना जाता है कि यौन समस्याओं के लिए सत्यानाशी का पौधा किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है.

कई हैं गुण

आयुर्वेद में सत्यानाशी के पौधे में सिर्फ यौन समस्याओं को सही करने के गुण नहीं होते हैं. बल्कि, यह सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है.

पेट की समस्या का भी है इलाज

सत्यानाशी का पौधा डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने, भूख बढ़ाने, पेट के कीड़ों को खत्म करने और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है. ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों और तनों के साथ जड़ों में भी लाभकारी तत्व होते हैं जो शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर सकते हैं.

डॉक्टर की सलाह से लें सत्यानाशी का रस

हालांकि, इसका सेवन आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए. क्योंकि, इसका ज्यादा या गलत मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. वहीं, बच्चे और गंभीर बीमारियों वाले लोगों को इस पौधे से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

