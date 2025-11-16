2026 में इन ग्रहों की बदलती चाल, बढ़ सकती है इन राशियों की टेंशन
Saturn Rahu Horoscope Jupiter Transit 2026: आने वाले साल यानी की 2026 में शनि, राहु, केतु और गुरु का गोचर होने से कुछ राशियों के जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि इन ग्रहों का गोचर किन राशियों पर डालेगा बुरा असर?
गुरु की चाल में बदलाव
जल्द ही नए साल की शुरुआत होने जा रही है. 2026 में शनि, गुरु, राहु, केतु अपनी चाल में बदलाव लाने जा रहे हैं. कर्मफलदाता शनि नए साल में मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं. कुंभ राशि में गोचर करने के बाद साल के आखिर में मकर राशि में एंट्री करने वाले हैं. गुरु कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे. वहीं केतु सिंह राशि में हैं और साल खत्म होने पर पहले कर्क राशि में जाएंगे. आने वाले साल में इन ग्रहों का गोचर आपकी जिंदगी में कई तरह के बदलाव ला सकता है.
ग्रहों का गोचर
शनि, राहु, केतु और गुरु का ये गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ साबित होगा तो कुछ के लिए अशुभ. तो आइए जानते हैं कि इन 4 ग्रहों का गोचर किन राशियों पर भारी पड़ सकता है?
सिंह राशि
2026 में शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए शुभ नहीं साबित होगा. इनके जीवन में आर्थिक नुकसान हो सकता है. ये लोग अंदर से नकारात्मक महसूस कर सकते है.
धनु राशि
2026 में शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर धनु राशि वालों के लिए फलदायी साबित नहीं होगा. इनके जीवन में आर्थिक उतार-चढ़ाव होंगे. जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए 2026 में शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं माना जा रहा है. करियर में रुकावट आ सकती है. किसी से वाद-विवाद हो सकता है. आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है.