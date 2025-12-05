मुंबई में 12 करोड़ का घर, 100 से ज्यादा Ads में किया काम; Sara Arjun हैं 20 की उम्र में करोड़ों की मालकिन

सारा अर्जुन का घर

सारा अर्जुन एक लंबे समय से फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं और मुंबई में रह रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अर्जुन का मुंबई में एक लग्जरी 2 बीएचके अपार्टमेंट है, जो अंधेरी वेस्ट में स्थित है. एक्ट्रेस के फ्लैट की कीमत लगभग 12 करोड़ बताई जाती है.