  • मुंबई में 12 करोड़ का घर, 100 से ज्यादा Ads में किया काम; Sara Arjun हैं 20 की उम्र में करोड़ों की मालकिन

मुंबई में 12 करोड़ का घर, 100 से ज्यादा Ads में किया काम; Sara Arjun हैं 20 की उम्र में करोड़ों की मालकिन

Sara Arjun Networth: धुरंधर में रणवीर सिंह के अपोजिट दिखने वालीं सारा अर्जुन महज 20 साल की हैं और अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. 5 साल की उम्र से काम कर रहीं सारा अर्जुन करोड़ों की मालकिन हैं.


By: Prachi Tandon | Published: December 5, 2025 4:49:37 PM IST

1/8

धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन

आदित्य धर के डायरेक्शन और मल्टी स्टारर फिल्म धुरंधर में सारा अर्जुन ने फीमेल लीड का किरदार निभाया है. सारा अर्जुन को रणवीर सिंह के अपोजिट देखा जा सकता है. यही वजह है कि सारा अर्जुन इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं.

2/8

सारा अर्जुन की उम्र

धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 को एक्टर राज अर्जुन और कथक टीचर सान्या अर्जुन के घर हुआ था. आज सारा अर्जुन 20 साल की हैं और अपनी नई फिल्म धुरंधर के लिए पॉपुलैरिटी बटोर रही हैं.

3/8

सारा अर्जुन के पिता

सारा अर्जुन के पिता राज अर्जुन एक फेमस एक्टर हैं और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई मूवीज में नजर आ चुके हैं. सारा के पिता ने सीक्रेट सुपरस्टार और थलाइवा जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

4/8

5 साल की उम्र से काम

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सारा अर्जुन आज से नहीं, बल्कि 5 साल की उम्र से काम कर रही हैं. वह कई फिल्में और 100 से ज्यादा विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं.

5/8

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम

सारा अर्जुन का पहला ब्रेकआउट रोल देविया थिरुमगल में रहा है. यह एक तमिल फिल्म थी, जिसमें वह चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थीं.

6/8

सारा अर्जुन की फिल्में

सारा अर्जुन ने धुरंधर से पहले एक थी डायन, जज्बा, सांड की आंख, पोन्नियन सेल्वन में छोटी ऐश्वर्या का किरदार निभाकर भी खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है.

7/8

सारा अर्जुन का घर

सारा अर्जुन एक लंबे समय से फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं और मुंबई में रह रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा अर्जुन का मुंबई में एक लग्जरी 2 बीएचके अपार्टमेंट है, जो अंधेरी वेस्ट में स्थित है. एक्ट्रेस के फ्लैट की कीमत लगभग 12 करोड़ बताई जाती है.

8/8

सारा अर्जुन की नेटवर्थ

महज 20 साल की उम्र में मेहनत से सारा अर्जुन ने 10 करोड़ रुपये की नेटवर्थ बना ली है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस ने धुरंधर के लिए 1 करोड़ रुपये फीस ली है.

