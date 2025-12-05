भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, एयरपोर्ट से लेकर 7 LKM तक; यहां देखें पीएम मोदी के साथ उनकी कुछ बेहतरीन तस्वीरें
Putin India Visit: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे. एक अचानक हुए काम में, PM पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे. क्रेमलिन ने कहा कि मोदी का एयरक्राफ्ट रैंप पर पुतिन से मिलने का फैसला “अचानक आया, और रूसी साइड को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था.”
दोनों नेता एक कार में हुए एयरपोर्ट से रवाना
लेकिन, पुतिन के साथ एक और सरप्राइज़ हुआ. दोनों नेता टारमैक से एक सफ़ेद टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, रजिस्ट्रेशन नंबर MH01EN5795, की पिछली सीट पर बैठे, जो PM के सिक्योरिटी ग्रुप का हिस्सा थी.
कार के अंदर बातचीत करते हुए आए नजर
कार पर भारत और रूस दोनों के झंडे लगे थे. आम तौर पर, PM काले रंग की रेंज रोवर सेंटिनल में सफ़र करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उस कार का इस्तेमाल नहीं किया. दोनों नेताओं ने 7, LKM जाते समय सफ़ेद कार के अंदर बातचीत की.
दो दिन के स्टेट विज़िट पर पुतिन
रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिन के स्टेट विज़िट पर भारत आए हैं. रूसी डेलीगेशन ट्रेड, इकॉनमी, साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर जैसे एरिया में कोऑपरेशन पर बातचीत करेगा. पुतिन 23वें इंडिया-रशिया एनुअल समिट में शामिल होंगे, जहाँ कई इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दे एजेंडा में होंगे.
पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर किया होस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली आने के बाद पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करने वाले हैं. दोनों लीडर हैदराबाद हाउस में लिमिटेड फॉर्मेट में बातचीत करेंगे.
पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी की भेंट
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी भेंट की. एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि, गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं.
2021 में भारत आए थे पुतिन
पिछली बार पुतिन 6 दिसंबर, 2021 को भारत आए थे. वे 21वें इंडिया-रशिया एनुअल समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे. फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यह उनका देश का पहला दौरा होगा.
5 दिसंबर को क्या रहेगा पुतिन का कार्यक्रम?
5 दिसंबर को पुतिन के एजेंडा में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, राजघाट पर श्रद्धांजलि, PM मोदी के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत, उसके बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक बिजनेस इवेंट और शाम को उनके जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक मीटिंग शामिल है.