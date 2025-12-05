भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, एयरपोर्ट से लेकर 7 LKM तक; यहां देखें पीएम मोदी के साथ उनकी कुछ बेहतरीन तस्वीरें

5 दिसंबर को क्या रहेगा पुतिन का कार्यक्रम?

5 दिसंबर को पुतिन के एजेंडा में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, राजघाट पर श्रद्धांजलि, PM मोदी के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत, उसके बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक बिजनेस इवेंट और शाम को उनके जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक मीटिंग शामिल है.