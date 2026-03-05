Richest Women in World: दौलत की महारानियां! जानिए दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं कौन? इनके आगे एलोन मस्क-जेफ बेजोस भी फीके

Richest Women in World: आपने आज तक अरबपतियों की लिस्ट में अक्सर एलन मस्क या जेफ बेजोस जैसे नाम सुने होंगे, लेकिन इतिहास उस बात का गवाह है कि कुछ महिलाओं की दौलत इतनी ज़्यादा रही है कि इसका असर ग्लोबल इकॉनमी पर पड़ा है. और ये नाम भी फीके पड़ गए हैं. जैसा की आप सभी जानते हैं कि शुरुआत से ही, दौलत और बिज़नेस के नियम पुरुषों के पक्ष में रहे हैं. ऐसे में, जानी-मानी महिला बिज़नेस लीडर्स का सामने आना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले जहाँ महिलाएँ ज़्यादातर विरासत पर निर्भर रहती थीं, वहीं अब कई ने अपने बिज़नेस को संभाला है और बढ़ाया है. आइए इन महिलाओं के बारे में जानें.