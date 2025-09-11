Sarva Pitru Amavasya 2025: पितृ को विदा करने का आखिरी मौक़ा! जाने सर्वपितृ अमावस्या का महत्व और शुभ मुहूर्त

सर्वपितृ अमावस्या 2025: तिथि और महत्व

सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है, जब हम अपने पितरों को याद करते हैं। अगर किसी कारण से आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। यह दिन पितरों को श्रद्धांजलि देने का सबसे खास मौका है।