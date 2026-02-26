रश्मिका और विजय ने शेयर की शादी की खूबसूरत फोटोज, लाल जोड़ा पहनकर मंडप में भावुक दिखीं एक्ट्रेस; देखें तस्वीरें

विजय ने रश्मिका को अपनी "बेस्ट फ्रेंड" कहा

विजय देवरकोंडा ने भी शादी की तस्वीरें शेयर कीं है. उन्होंने इन तस्वीरों के साथ एक कैप्शन के जरिए अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कीं है. एक्टर ने बताया कि एक दिन उन्हें रश्मिका की इतनी याद आई कि उन्हें लगा कि वह उनके बिना नहीं रह सकते है. तभी उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया है. रश्मिका को अपनी बेस्ट फ्रेंड बताते हुए विजय ने कहा, "मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी पत्नी बना लिया है."