Dhurandhar Cast Fees: रणवीर सिंह ने वसूले करोड़ों रुपये, जानें संजय दत्त से लेकर आर माधवन की फीस
Dhurandhar Movie: धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. धुरंधर में सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, बल्कि संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन समेत कई नामी चेहरे दिखाई देने वाले हैं. आइए, जानते हैं किस सेलेब ने कितनी फीस ली है.
धुरंधर स्टार कास्ट फीस
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का फिल्मी फैंस के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आ रही है और माना जा रहा है कि धुरंधर का बजट लगभग 280 करोड़ रुपये है. ऐसे में यह जरूर जान लें कि किस एक्टर ने कितनी फीस ली है.
रणवीर सिंह
रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर फिल्म में अपना एक्शन अवतार दिखाने के लिए रणवीर सिंह ने 5-10 करोड़ नहीं, बल्कि 30 से 50 करोड़ रुपये के बीच में फीस वसूली है.
संजय दत्त
धुरंधर फिल्म में संजय दत्त एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे. लेकिन, वह भारतीय पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी एसपी का किरदार निभा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय दत्त ने 10 करोड़ रुपये फीस ली है.
आर माधवन
धुरंधर फिल्म में आर माधवन एक इंटेलिजेंट ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने अपने किरदार के लिए 9 करोड़ रुपये वसूले हैं.
अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के किरदार में देखा जा सकता है, जो एक शैतानी गैंगस्टर है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर ने 2.5 करोड़ रुपये फीस ली है.
अर्जुन रामपाल
धुरंधर में अर्जुन रामपाल ने मेजल इकबाल का किरदार निभाया है. माना जा रहा है कि मेजर इकबाल का किरदार एक आईएसआई ऑफिसर का किरदार निभाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने 1 करोड़ रुपये फीस ली है.
सारा अर्जुन
सारा अर्जुन ने धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म के लिए सारा अर्जुन ने 1 करोड़ रुपये फीस ली है.