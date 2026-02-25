Ramadan 2026: इन गलतियों से बचेंगे तो ही मुकम्मल होगा आपका रोज़ा, हर मुसलमान को जाननी चाहिए ये बातें

Ramadan 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि रेहमत का महीना चल रहा है यानी रमज़ान, वहीं इस महीने में लोग माफ़ी और जहन्नम से बचने के लिए अपने रब से दुआ करते हैं. कहा जाता है है कि इस महीने में जो भी दुआ करो वो क़ुबूल होती है. साथ ही आपको बता दें कि इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखकर, नमाज़ पढ़कर और कुरान पढ़कर अल्लाह के करीब आने की कोशिश करते हैं. लेकिन, इस्लाम में पूरे साल कुछ काम मना हैं. अगर पूरे साल उनसे दूर रहना मुश्किल हो, तो रमज़ान के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए. चलिए जान लेते हैं वो कौन से काम है जो रामज़ानों में नहीं करने चाहिए.