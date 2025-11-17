  • Home>
  • लग गई लॉटरी! Post Office की धांसू स्कीम से होगा जबरदस्त फायदा, सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे 2 लाख रुपये; जानें Zero Risk Scheme के फायदे

लग गई लॉटरी! Post Office की धांसू स्कीम से होगा जबरदस्त फायदा, सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे 2 लाख रुपये; जानें Zero Risk Scheme के फायदे

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में लोगों को निवेश की अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं. इन स्कीम में पांच साल के लिए एक साथ पैसा लगाने पर सरकार उसे धांसू ब्याज ऑफर देती है. 


By: Preeti Rajput | Last Updated: November 17, 2025 11:09:32 AM IST

शानदान बचत स्कीम

पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम (Post Office Saving Schemes) सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. यह स्कीम लोगों को शानदार रिटर्न भई देती है. अगर आप भी सेविंग करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. डाकघर की बचत योजनाओं में महीला, बुजुर्ग और बच्चे तमाम लोग शामिल हैं. इन निवेश की सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है.

पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन योजना

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) सबसे ज्यादा फायदेमंद है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको केवल ब्याज से ही 2 लाख तक रुपये मिल सकते हैं

कितना मिलेगा ब्याज?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में सरकार अलग-अलग टैन्योर के निवेश पर अलग-अलग ब्याज के ऑफर देती है. सरकारी स्कीम (Govt Schemes) में एक साल के निवेश पर 6.9%, दो साल 7%, तीन साल के निवेश पर 7.1% और पांच साल के लिए 7.5% का जोरदार ब्याज दिया जाता है.

2 लाख से ऊपर की कमाई

इस पोस्ट ऑफिस स्कीम को सबसे पॉपुलर सरकारी स्कीम की लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है. इस स्कीम में निवेश की जरिए आप दो लाख रुपये का लाभ पा सकते हैं. अगर आपको 5 साल का टैन्योर चुनना तो 5 लाख का निवेश करना होगा.

निवेशकों को होगा फायदा

इस दौरान आपको निवेश पर मिलने वाला ब्याज 2,24,974 रुपये होगा और आपके खाते में 5 लाख की बजाए सीधे 7,24,974 लाख रुपये मिलेंगे. यानी बयाज से आपको लाखों का फायदा होने वाला है.

रिस्क फ्री निवेश

Time Deposit स्कीम एक 'जीरो रिस्क' पॉलिसी है. जिसे भारत सरकार का सीधे तौर पर समर्थन है. आप पांच साल के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में थोड़ी छूट भी पा सकते हैं.

कैसे कराते हैं अकाउंट ओपन?

अकाउंट ओपन कराने के लिए आपके केवल 1 हजार रुपये देने होंगे. हालांकि अधिकतम राशी को कोई लिमिट नहीं है. 10 साल से ज्यादा आयु के बच्चे का अकाउंट माता-पिता के साथ खओला जा सकता है. आप नजदीकी डाकघर जाकर खाता खुलवा सकते हैं.

