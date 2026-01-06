  • Home>
Post Office Saving Schemes 2026–27: कौन-सी योजना दे रही है सबसे बेहतर रिटर्न और टैक्स छूट?

भारत में पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), और मंथली इनकम स्कीम (MIS) जैसी अलग-अलग स्कीमों के ज़रिए रिस्क-फ्री रिटर्न देती हैं.


Published: January 6, 2026 12:44:49 PM IST

PPF Interest Rate - Photo Gallery
Types of Schemes & Interest Rates

इंडियन पोस्ट ऑफिस सरकार द्वारा तय इंटरेस्ट रेट पर अलग-अलग सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम देता है, जो रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए 4% से लेकर सीनियर सिटिजन और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) के लिए 8.20% तक हैं.

Public Provident Fund (PPF) - Photo Gallery
Tax Benefits Under Income Tax Act

कई स्कीम सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन देती हैं (हर साल ₹1.5 लाख तक), जैसे कि 5-साल की टाइम डिपॉज़िट, SCSS, NSC, PPF, और SSA.

Senior Citizen Saving Scheme - Photo Gallery
Interest Deduction for Senior Citizens

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी कुछ स्कीमों पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर सेक्शन 80TTB के तहत इंटरेस्ट डिडक्शन का फायदा मिलता है (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000 तक).

Post Office Savings Account - Photo Gallery
Regular Savings & Time Deposits

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट मामूली ब्याज (लगभग 4%) और आसान एक्सेस के साथ बेसिक सेविंग की सुविधा देता है, जबकि टाइम डिपॉजिट अकाउंट (1-5 साल) अवधि के आधार पर ज़्यादा दरें (लगभग 7.5% तक) देते हैं.

Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) - Photo Gallery
Recurring Deposit & Monthly Income Scheme

5-साल की रिकरिंग डिपॉज़िट स्कीम में आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट (लगभग 6.7%) के साथ रेगुलर बचत कर सकते हैं, जबकि मंथली इनकम स्कीम (POMIS) में हर महीने इंटरेस्ट मिलता है (लगभग 7.4%).

National Savings Certificate (NSC) - Photo Gallery
Special Purpose Schemes

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) – 5 साल के लिए फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न और 80C के तहत टैक्स कटौती.

किसान विकास पत्र (KVP) लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक तय समय में आपके पैसे को दोगुना करने में मदद करता है.

सुकन्या समृद्धि अकाउंट लड़कियों के लिए, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट और टैक्स बेनिफिट मिलता है.

Investment - Photo Gallery
Who Can Invest

ये स्कीमें अलग-अलग लक्ष्यों और निवेशकों के लिए बनाई गई हैं, जैसे रिटायरमेंट इनकम के लिए SCSS, लड़कियों की भविष्य की बचत के लिए SSA, लंबे समय की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए PPF और हर महीने इनकम के लिए POMIS.

