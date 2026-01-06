Post Office Saving Schemes 2026–27: कौन-सी योजना दे रही है सबसे बेहतर रिटर्न और टैक्स छूट?

Special Purpose Schemes

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) – 5 साल के लिए फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न और 80C के तहत टैक्स कटौती.



किसान विकास पत्र (KVP) लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक तय समय में आपके पैसे को दोगुना करने में मदद करता है.



सुकन्या समृद्धि अकाउंट लड़कियों के लिए, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट और टैक्स बेनिफिट मिलता है.