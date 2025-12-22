बैंक FD को पछाड़ रहीं पोस्ट ऑफिस स्कीमें, निवेशकों को मिल रहा तगड़ा रिटर्न

2025 में, बैंक FD दरों में गिरावट के कारण, निवेशक पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं. इनमें से कई योजनाएं अब ज़्यादातर बड़े बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज दरें दे रही हैं, और कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी देती हैं. इन पोस्ट ऑफिस योजनाओं में सभी निवेश की गारंटी सरकार देती है.