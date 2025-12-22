बैंक FD को पछाड़ रहीं पोस्ट ऑफिस स्कीमें, निवेशकों को मिल रहा तगड़ा रिटर्न
2025 में, बैंक FD दरों में गिरावट के कारण, निवेशक पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं. इनमें से कई योजनाएं अब ज़्यादातर बड़े बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज दरें दे रही हैं, और कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी देती हैं. इन पोस्ट ऑफिस योजनाओं में सभी निवेश की गारंटी सरकार देती है.
अब पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स कई बैंक FD से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही हैं जैसे-जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें गिर रही हैं, पोस्ट ऑफिस की कई छोटी बचत योजनाएं 7% से ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं.
पोस्ट ऑफिस की 2-साल की टाइम डिपॉज़िट पर लगभग 7.0% ब्याज मिलता है, जो कई बैंकों की इसी तरह की FD से बेहतर है.
5-साल की टाइम डिपॉज़िट जैसे लंबे समय के ऑप्शन पर लगभग 7.5% इंटरेस्ट मिलता है, जो उन्हें लंबे समय तक बचत करने वालों के लिए आकर्षक बनाता है.
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाओं में और भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है, NSC में लगभग 7.7% और सुकन्या समृद्धि में 8% से ज़्यादा.
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) लगभग 8.2% ब्याज के साथ सबसे अच्छी स्कीम है, जो रिटायर लोगों के लिए रेगुलर इनकम का एक मज़बूत ऑप्शन देती है.
मंथली इनकम स्कीम (MIS) जैसी कुछ पोस्ट ऑफिस योजनाएं भी आकर्षक मंथली पेआउट और ~7.4% ब्याज के साथ बैंक FD को टक्कर देती हैं.
सभी पोस्ट ऑफिस छोटी बचत योजनाओं पर सरकार की सॉवरेन गारंटी होती है, जो प्रतिस्पर्धी रिटर्न के साथ-साथ ज़्यादा सुरक्षा भी देती हैं.