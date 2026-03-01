PM Kisan की 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेगी रकम; क्यों हो रही देरी

22वीं इंस्टॉलमेंट कब आ सकती है?

अभी सरकार की तरफ से 22वीं इंस्टॉलमेंट के लिए कोई ऑफिशियल तारीख नहीं बताई गई है. हालाकि अनुमान है कि होली 2026 के बाद किसानों के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो सकती है. आमतौर पर इस स्कीम के तहत हर चार महीने में एक इंस्टॉलमेंट जारी की जाती है, और यह समय मार्च 2026 में खत्म होता है. इसलिए उम्मीद है कि किसानों को इसी महीने राहत मिल सकती है.