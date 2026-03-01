  • Home>
  PM Kisan की 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेगी रकम; क्यों हो रही देरी

PM Kisan की 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेगी रकम; क्यों हो रही देरी

PM Kisan 22th Installment Date: लाखों किसान PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे थे. लेकिन अगर उन्हें फरवरी 2026 में पैसे नहीं मिला है, तो क्या अब होली के बाद ही उनके अकाउंट में पैसे आएंगे? पहले कहा जा रहा था कि होली से पहले किसानों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब होली 2026 में सिर्फ़ दो दिन बचे है.


Published: March 1, 2026 4:57:43 PM IST

PM किसान योजना के 7 साल पूरे हुए

PM किसान योजना के 7 साल पूरे हो गए है. सरकार ने यह स्कीम 24 फरवरी 2019 को शुरू की थी. तब से अब तक PM किसान की 21 किस्तें मिल चुकी हैं, और अब लगभग 9 करोड़ किसान 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे है.

22वीं किस्त का इंतज़ार

किसान PM किसान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद की अगली यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी गई थी. चार महीने बाकी हैं, अगली किस्त फरवरी और मार्च 2026 के बीच आने की उम्मीद थी.

Farmer ID बनाना जरूरी हो गया

इस बार किस्तों में देरी का सबसे बड़ा कारण Farmer ID की जरूरी शर्त माना जा रहा है. सरकार ने साफ किया है कि PM किसान योजना समेत दूसरी खेती-बाड़ी की योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए अब Farmer Identity Card या Farmer ID की जरूरत होगी.

कैंप लगाए जा रहे

सरकार Farmer ID बनाने के लिए ब्लॉक पंचायत और ज़िला लेवल पर खास कैंप लगा रही है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसानों को अभी तक अपनी Farmer ID नहीं मिली है. अभी कोई डेडलाइन नहीं बताई गई है, इसलिए कई किसान इस प्रोसेस को सीरियसली नहीं ले रहे है.

धोखाधड़ी से फायदा लेने वालों पर एक्शन

किस्त में देरी का एक और बड़ा कारण स्कीम में गड़बड़ियों की जांच है. सरकार को जानकारी मिली कि PM किसान योजना का फायदा कई अयोग्य लोग भी उठा रहे थे. कुछ मामलों में एक ही जमीन के आधार पर कई लोगों को किस्तें मिल गईं है.

अधूरी KYC भी बन रही है रुकावट

Farmer ID के अलावा अधूरी e-KYC भी किस्त में देरी का एक बड़ा कारण है. ग्रामीण इलाकों में कई किसानों ने अभी तक KYC प्रोसेस पूरा नहीं किया है. ज़्यादातर किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर निर्भर हैं, जहां ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से प्रोसेस धीमा हो रहा है. जब तक KYC पूरा नहीं हो जाता, तब तक इंस्टॉलमेंट मिलना मुश्किल हो सकता है.

इस बार कुछ किसानों के इंस्टॉलमेंट में देरी

सरकारी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट चेक की वजह से कुछ किसानों के लिए 22वीं इंस्टॉलमेंट में कुछ समय के लिए देरी हो सकती है. हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है. जिन किसानों की इस बार इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, उन्हें अगली इंस्टॉलमेंट यानी 23वीं इंस्टॉलमेंट के साथ एकमुश्त पेमेंट मिलने की संभावना है.

22वीं इंस्टॉलमेंट कब आ सकती है?

अभी सरकार की तरफ से 22वीं इंस्टॉलमेंट के लिए कोई ऑफिशियल तारीख नहीं बताई गई है. हालाकि अनुमान है कि होली 2026 के बाद किसानों के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो सकती है. आमतौर पर इस स्कीम के तहत हर चार महीने में एक इंस्टॉलमेंट जारी की जाती है, और यह समय मार्च 2026 में खत्म होता है. इसलिए उम्मीद है कि किसानों को इसी महीने राहत मिल सकती है.

