Phosphorus Benefits: शरीर के लिए कैल्शियम ही नहीं, फॉस्फोरस भी है जरूरी, जानें इसके फायदे
Phosphorus Benefits: जितना शरीर के लिए कैल्शियम जरूरी है उतना ही शरीर के लिए फॉस्फोरस भी जरूरी है.फॉस्फोरस के कई लाभ हैं, जानें कैसे शरीर को बेहतर बनाएं और शरीर में फॉस्फोरस की कमी ना हो तो क्या-क्या खाएं.
शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स का मिलना बेहद जरूरी होता है. यह मिनरल्स शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी होते हैं. हमारी बॉडी के लिए जितना कैल्शियम जरूरी है उतना ही फॉस्फोरस.
हमारे शरीर में हड्डियों में सीमेंट का काम करता है फॉस्फोरस. यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती देता है. हमारे दिमाग, किडनी, हार्ट और ब्लड के लिए फॉस्फोरस का होना बेहद जरूरी है. खासतौर से बच्चों के लिए यह बेहद जरूरी है क्योंकि बच्चों के शरीर का सबसे ज्यादा विकास बचपन में होता है.
फॉस्फोरस के कई लाभ हैं, जैसे हड्डियों को बनाना, डाइजेशन में सुधार, प्रोटीन बनाना, इन सभी को एक बेहतर शरीर के लिए जरूरी माना गया है.
बॉडी में फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, पनीर का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें. साथ ही दाल, ओट्स, सोयाबीन को बेस्ट माना जाता है.
साथ ही जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं. वो लोग अपने शरीर में फॉस्फोरस की कमी को चिकन, फिश, सी फूड, अंडे से पूरी कर सकते हैं.
फॉस्फोरस के साथ विटामिन डी और कैल्शियम का होना बेहद जरूरी है. इसका बैलेंस शरीर को स्वस्थ्य रखता है.