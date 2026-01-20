Phosphorus Benefits: शरीर के लिए कैल्शियम ही नहीं, फॉस्फोरस भी है जरूरी, जानें इसके फायदे

Phosphorus Benefits

हमारे शरीर में हड्डियों में सीमेंट का काम करता है फॉस्फोरस. यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती देता है. हमारे दिमाग, किडनी, हार्ट और ब्लड के लिए फॉस्फोरस का होना बेहद जरूरी है. खासतौर से बच्चों के लिए यह बेहद जरूरी है क्योंकि बच्चों के शरीर का सबसे ज्यादा विकास बचपन में होता है.