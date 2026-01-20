  • Home>
  Phosphorus Benefits: शरीर के लिए कैल्शियम ही नहीं, फॉस्फोरस भी है जरूरी, जानें इसके फायदे

Phosphorus Benefits: शरीर के लिए कैल्शियम ही नहीं, फॉस्फोरस भी है जरूरी, जानें इसके फायदे

Phosphorus Benefits: जितना शरीर के लिए कैल्शियम जरूरी है उतना ही शरीर के लिए फॉस्फोरस भी जरूरी है.फॉस्फोरस के कई लाभ हैं, जानें कैसे शरीर को बेहतर बनाएं और शरीर में फॉस्फोरस की कमी ना हो तो क्या-क्या खाएं.


By: Tavishi Kalra | Published: January 20, 2026 12:27:19 PM IST

Phosphorus Benefits

शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स का मिलना बेहद जरूरी होता है. यह मिनरल्स शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी होते हैं. हमारी बॉडी के लिए जितना कैल्शियम जरूरी है उतना ही फॉस्फोरस.

Phosphorus Benefits

हमारे शरीर में हड्डियों में सीमेंट का काम करता है फॉस्फोरस. यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती देता है. हमारे दिमाग, किडनी, हार्ट और ब्लड के लिए फॉस्फोरस का होना बेहद जरूरी है. खासतौर से बच्चों के लिए यह बेहद जरूरी है क्योंकि बच्चों के शरीर का सबसे ज्यादा विकास बचपन में होता है.

Phosphorus Benefits

फॉस्फोरस के कई लाभ हैं, जैसे हड्डियों को बनाना, डाइजेशन में सुधार, प्रोटीन बनाना, इन सभी को एक बेहतर शरीर के लिए जरूरी माना गया है.

Phosphorus Benefits

बॉडी में फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, पनीर का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें. साथ ही दाल, ओट्स, सोयाबीन को बेस्ट माना जाता है.

Phosphorus Benefits

साथ ही जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं. वो लोग अपने शरीर में फॉस्फोरस की कमी को चिकन, फिश, सी फूड, अंडे से पूरी कर सकते हैं.

Phosphorus Benefits

फॉस्फोरस के साथ विटामिन डी और कैल्शियम का होना बेहद जरूरी है. इसका बैलेंस शरीर को स्वस्थ्य रखता है.

