Petrol diesel price: अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर, भारत में पेट्रोल-डीजल महंगे होने की आशंका, जानें ताजा रेट

Petrol diesel price today 17 april 2026: देशभर में 17 अप्रैल 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को फिलहाल राहत मिली हुई है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव और देश में चल रहे चुनावी माहौल को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिरता ज्यादा समय तक नहीं रह सकती.