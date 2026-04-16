petrol diesel price: कच्चे तेल में गिरावट का असर, कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें ताजा रेट

Petrol Diesel Rate 16 april 2026: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर देश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल के दामों पर दिखा है. गाजियाबाद, नोएडा और पटना जैसे शहरों में मामूली राहत मिली है, जबकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. ब्रेंट क्रूड और WTI की कीमतों में गिरावट से आगे और राहत की उम्मीद जताई जा रही है.