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petrol diesel price: कच्चे तेल में गिरावट का असर, कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें ताजा रेट

Petrol Diesel Rate 16 april 2026:  कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर देश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल के दामों पर दिखा है. गाजियाबाद, नोएडा और पटना जैसे शहरों में मामूली राहत मिली है, जबकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. ब्रेंट क्रूड और WTI की कीमतों में गिरावट से आगे और राहत की उम्मीद जताई जा रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 16, 2026 9:27:28 AM IST

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कच्चे तेल में गिरावट से मिली राहत

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार सुबह जारी नए रेट में कई शहरों में पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है.

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गाजियाबाद में कीमतों में बड़ी राहत

गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत 31 पैसे घटकर 94.58 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 36 पैसे सस्ता होकर 87.67 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. यह गिरावट स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है.

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नोएडा में भी मामूली गिरावट दर्ज

नोएडा में पेट्रोल 2 पैसे घटकर 94.88 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल भी 3 पैसे की गिरावट के साथ 87.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है. हालांकि गिरावट कम है, लेकिन यह संकेत देती है कि बाजार में नरमी बनी हुई है.

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पटना में पेट्रोल-डीजल दोनों सस्ते

बिहार की राजधानी पटना में भी तेल की कीमतों में कमी आई है. यहां पेट्रोल 11 पैसे सस्ता होकर 105.23 रुपये प्रति लीटर और डीजल भी 11 पैसे गिरकर 91.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

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महानगरों में कीमतें स्थिर

देश के चार बड़े महानगरों-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता-में आज पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां कीमतें पहले की तरह स्थिर बनी हुई हैं.

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महानगरों के ताजा रेट जानिए

दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. चेन्नई में पेट्रोल 100.76 और डीजल 92.35 रुपये, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 104.95 और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

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ग्लोबल मार्केट में भी आई नरमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर करीब 94.57 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड भी घटकर लगभग 90.72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना से बाजार में नरमी आई है.

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