Parenting Tips: पहली बार बनने जा रहे हैं माता-पिता तो ये पेरेंटिंग टिप्स आएंगी आपके बहुत काम
Parenting Tips: माता-पिता बनना जिंदगी के खूबसूरत फेसेज में से एक है. पर अगर आपको सही समझ होगी कि किस तरह अपने बच्चे का पालन-पोषण करना है. तभी आप उसे एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं. जो दूसरों की भावनाओं को समझे और खुद को अच्छे से व्यक्त कर सके.
माता-पिता
पहली बार पेरेंट्स बनना बहुत ही एक्साइटिंग और खूबसूरत एक्सपीरियंस है. आप बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चे को भी बहुत कुछ सीखाते हैं. तो आज जानेंगे कुछ पेरेंटिंग टिप्स के बारे में जो आपके बहुत काम आने वाली हैं.
पेरेंटिंग की सलाह
अगर आप किसी और से सलाह ले रहे हैं या कोई आपको सलाह दे रहा है कि अच्छे माता-पिता कैसे बने तो उनकी बात सुनें पर अंत में वही करें जो आपको अपने और अपने बच्चे के लिए उचित लगता हो.
बच्चा
मां को अपने बच्चे को फीडिंग कराने का समय शेड्यूल करना चाहिए. उसके सोने, खेलने का समय भी फिक्स्ड रहने से बच्चे सिक्योर फील करता है.
नींद की कमी
बच्चे किसी भी टाइम जग जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर मां की नींद खराब होती है. इसलिए आप भी अपने बच्चे के साथ दिन में पावर नैप ले सकती हैं.
मदद लेना
अगर आपको अपने किसी फैमिली या फ्रेंड से किसी भी काम चाहे वो आपके बच्चे की देखभाल करना हो, खाना बनाना हो या घर का काम हो इसमें मदद चाहिए तो आपको पूछना जरूर चाहिए.
अपना ख्याल रखना
कहीं आप बच्चे की देखभाल करते-करते खुद को ही न भूल जाएं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. आप खुद का ध्यान रखें कि आप समय पर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहें हैं और नींद भी पूरी कर रहे हैं.
हेल्दी बेबी
अगर आप हेल्दी रहेंगे तो इससे आपके बच्चे की मेंटल और इमोश्नल हेल्थ पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.