OTT Weekend: होली से पहले ओटीटी का धमाका,इस वीकएंड देखें ये हिट फिल्में और सीरीज

OTT Weekend: फरवरी का महीना लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन होली से पहले वीकएंड मनोरंजन के लिए काफी खास होने वाला है. इस वीकएंड OTT प्लेटफॉर्म्स पर सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी जैसी सभी शैलियों की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: February 27, 2026 9:21:29 PM IST

द ब्लफ

एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसमें प्रियंका ‘एर्सेल ब्लडी मैरी’ के रोल में हैं. फिल्म 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई.

इक्कीस

बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा का डेब्यू. फिल्म 26 फरवरी को प्राइम वीडियो पर उपलब्ध.

इक कुड़ी

फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अब 26 फरवरी से चौपाल ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

अक्यूज्ड

अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बनी यह फिल्म 27 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम

स्कूल में घटती बच्चों की संख्या पर आधारित कहानी. हेमंत धोमे के निर्देशन में बनी फिल्म 27 फरवरी से जी5 पर उपलब्ध.

संगमरमर

कहानी अमृता और आदित्य के बीच परिवार और प्यार की जिम्मेदारियों पर आधारित. 26 फरवरी को जियो हॉटस्टार पर रिलीज.

साइको सैयां

तेजस्वी प्रकाश, रवि किशन और अनुद सिंह ढाका की मुख्य भूमिकाओं वाली यह सीरीज 24 फरवरी को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध.

