OTT Weekend: होली से पहले ओटीटी का धमाका,इस वीकएंड देखें ये हिट फिल्में और सीरीज

OTT Weekend: फरवरी का महीना लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन होली से पहले वीकएंड मनोरंजन के लिए काफी खास होने वाला है. इस वीकएंड OTT प्लेटफॉर्म्स पर सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी जैसी सभी शैलियों की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.