Oppo Reno 15 Pro Mini इंडिया में जल्द, स्पेसिफिकेशन्स हुई ऑनलाइन लीक
रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo अपनी रेनो लाइनअप में एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर काम कर रहा है. इस हैंडसेट का नाम कथित तौर पर ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी है और यह पहले भी कई लीक और अफवाहों का विषय रहा है, जिनसे इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कुछ संकेत मिले थे.
OPPO Reno 15 Pro Mini
भारत में जल्द लॉन्च: लीक के अनुसार, OPPO Reno 15 Pro Mini के दिसंबर 2025 के आखिर या जनवरी 2026 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है.
OPPO India Launc
नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप: उम्मीद है कि यह रेनो सीरीज़ में एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप-लेवल स्मार्टफोन होगा, जिसमें छोटे साइज़ में प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे.
Compact Flagship Smartphone
एक पावरफुल चिपसेट से लैस: इस फोन में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर होने की संभावना है, जो तेज़ परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग का वादा करता है.
MediaTek Dimensity 8450
इमर्सिव डिस्प्ले: इसमें 6.32-इंच की फ्लैट 1.5K OLED स्क्रीन हो सकती है, जिसमें शार्प विज़ुअल्स और स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए 120 Hz का रिफ्रेश रेट होगा.
OLED Display
शानदार कैमरे: उम्मीद है कि रियर कैमरा सेटअप में 200 MP का मेन सेंसर, 50 MP का अल्ट्रा-वाइड और 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 50 MP का टेलीफोटो कैमरा होगा - साथ ही 50 MP का फ्रंट कैमरा भी होगा.
120Hz Refresh Rate
तेज़ और वायरलेस चार्जिंग, उम्मीद है कि यह हैंडसेट 80 W फास्ट चार्जिंग और शायद वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा.
High Resolution Camera
टिकाऊ डिज़ाइन: यह फ़ोन हाई वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस (IP66/IP67/IP69), 7.99 mm की पतली बॉडी और हल्के187 g बिल्ड के साथ आ सकता है - साथ ही रिबन फिनिश ऑप्शन के साथ एक यूनिक ग्लेशियर व्हाइट कलर भी मिलेगा.