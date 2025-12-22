Oppo Reno 15 Pro Mini इंडिया में जल्द, स्पेसिफिकेशन्स हुई ऑनलाइन लीक

रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo अपनी रेनो लाइनअप में एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर काम कर रहा है. इस हैंडसेट का नाम कथित तौर पर ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी है और यह पहले भी कई लीक और अफवाहों का विषय रहा है, जिनसे इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कुछ संकेत मिले थे.