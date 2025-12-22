  • Home>
  Oppo Reno 15 Pro Mini इंडिया में जल्द, स्पेसिफिकेशन्स हुई ऑनलाइन लीक

Oppo Reno 15 Pro Mini इंडिया में जल्द, स्पेसिफिकेशन्स हुई ऑनलाइन लीक

रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo अपनी रेनो लाइनअप में एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर काम कर रहा है. इस हैंडसेट का नाम कथित तौर पर ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी है और यह पहले भी कई लीक और अफवाहों का विषय रहा है, जिनसे इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कुछ संकेत मिले थे.


By: Anshika thakur | Published: December 22, 2025 11:33:01 AM IST

OPPO Reno 15 Pro Mini - Photo Gallery
1/7

OPPO Reno 15 Pro Mini

भारत में जल्द लॉन्च: लीक के अनुसार, OPPO Reno 15 Pro Mini के दिसंबर 2025 के आखिर या जनवरी 2026 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है.

OPPO Reno 15 Pro Mini - Photo Gallery
2/7

OPPO India Launc

नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप: उम्मीद है कि यह रेनो सीरीज़ में एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप-लेवल स्मार्टफोन होगा, जिसमें छोटे साइज़ में प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे.

OPPO Reno 15 Pro Mini - Photo Gallery
3/7

Compact Flagship Smartphone

एक पावरफुल चिपसेट से लैस: इस फोन में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर होने की संभावना है, जो तेज़ परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग का वादा करता है.

OPPO Reno 15 Pro Mini - Photo Gallery
4/7

MediaTek Dimensity 8450

इमर्सिव डिस्प्ले: इसमें 6.32-इंच की फ्लैट 1.5K OLED स्क्रीन हो सकती है, जिसमें शार्प विज़ुअल्स और स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए 120 Hz का रिफ्रेश रेट होगा.

OPPO Reno 15 Pro Mini - Photo Gallery
5/7

OLED Display

शानदार कैमरे: उम्मीद है कि रियर कैमरा सेटअप में 200 MP का मेन सेंसर, 50 MP का अल्ट्रा-वाइड और 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 50 MP का टेलीफोटो कैमरा होगा - साथ ही 50 MP का फ्रंट कैमरा भी होगा.

OPPO Reno 15 Pro Mini - Photo Gallery
6/7

120Hz Refresh Rate

तेज़ और वायरलेस चार्जिंग, उम्मीद है कि यह हैंडसेट 80 W फास्ट चार्जिंग और शायद वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा.

OPPO Reno 15 Pro Mini - Photo Gallery
7/7

High Resolution Camera

टिकाऊ डिज़ाइन: यह फ़ोन हाई वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस (IP66/IP67/IP69), 7.99 mm की पतली बॉडी और हल्के187 g बिल्ड के साथ आ सकता है - साथ ही रिबन फिनिश ऑप्शन के साथ एक यूनिक ग्लेशियर व्हाइट कलर भी मिलेगा.

