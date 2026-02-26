  • Home>
  • Olive oil benefits: जैतून के तेल में छुपा है सेहत का खजाना, जानिए क्यों माना जाता है सुपर ऑयल

Olive oil benefits: जैतून के तेल में छुपा है सेहत का खजाना, जानिए क्यों माना जाता है सुपर ऑयल

Olive oil benefits: जैतून का तेल हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट और विटामिन E दिल की सेहत को बेहतर बनाने, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने, ब्लड प्रेशर संतुलित रखने और डायबिटीज में मदद करने में सहायक माने जाते हैं. इसके अलावा यह वजन नियंत्रण, पाचन सुधारने और त्वचा-बालों को स्वस्थ रखने में भी फायदेमंद है. हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.


By: Ranjana Sharma | Published: February 26, 2026 12:05:56 PM IST

1/8

सेहत का खजाना है जैतून का तेल

जैतून का तेल  सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला तेल नहीं, बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

2/8

हेल्दी फैट से भरपूर

जैतून के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट (MUFA) होता है, खासकर ओलिक एसिड, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है.

3/8

दिल को रखे मजबूत

नियमित और सीमित मात्रा में जैतून का तेल इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है. यह दिल को स्वस्थ रखने में सहायक है.

4/8

ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मददगार

जैतून का तेल हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है. इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाने की सलाह दी जाती है.

5/8

डायबिटीज में फायदेमंद

यह ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिल सकता है.

6/8

वजन घटाने में सहायक

जैतून का तेल पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ज्यादा खाने की आदत कम हो सकती है.

7/8

त्वचा और बालों के लिए वरदान

विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह तेल त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और बालों को पोषण देता है.

8/8

कैसे करें सही इस्तेमाल

सलाद ड्रेसिंग, हल्की आंच पर खाना बनाने या सुबह 1 चम्मच (डॉक्टर की सलाह से) इसका सेवन किया जा सकता है. ध्यान रखें, इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही करें.

