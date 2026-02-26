Olive oil benefits: जैतून के तेल में छुपा है सेहत का खजाना, जानिए क्यों माना जाता है सुपर ऑयल

Olive oil benefits: जैतून का तेल हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट और विटामिन E दिल की सेहत को बेहतर बनाने, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने, ब्लड प्रेशर संतुलित रखने और डायबिटीज में मदद करने में सहायक माने जाते हैं. इसके अलावा यह वजन नियंत्रण, पाचन सुधारने और त्वचा-बालों को स्वस्थ रखने में भी फायदेमंद है. हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.