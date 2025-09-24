October 2025 Grah Gochar अक्टूबर में कर रहे है बुध, शुक्र और सूर्य सहित कई बड़े-बड़े ग्रह राशि परिवर्तन, इन 4 राशियों की चमक उठेगी किस्मत
October 2025 Grah Gochar: सितंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे है और अब जल्द ही अक्टूबर का महिना शुरू होने वाला है. अक्टूबर की शुरूआत से ही कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली भी. वहीं अक्टूबर का महिना और भी ज्यादा खास हैं, क्योंकि इस महीने में बुध, शुक्र और सूर्य सहित कई बड़े-बड़े ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में तेजी से बदलाने वाली है, जिसका असर 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं यहां किसी ग्रह की स्थिति बदल रही है और कौन सी राशियां है फायदे में.
अक्टूबर महिने में होंगा सूर्य के साथ इन बड़े-बड़े ग्रहों का गोचर
ज्योतिषों के अनुसार साल 2025 में अक्टूबर के महीने कई बड़े-बड़े ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में तेजी से बदलाव आने वाला है. अक्टूबर के महीने की शुरूआत यानी 3 अक्टूबर के दिन बुध राशि परिवर्तन करेंगे और फिर महीने के अंत यानी 24 अक्टूबर के दिन दोबारा बदलेंगे.
सूर्य ग्रह तुला राशि में करेंगे गोचर
इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में रहेंगा। इसके अलावा शानि ग्रह मीन राशि में वक्री अवस्था में बने रहेंगे. वहीं इस दौरान मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु विराजमान रहेंगे.
सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव
अक्टूबर महिने में हो रहे बड़े-बड़े ग्रहों का इस परिवर्तनों का असर सभी 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ेगा है, कुछ राशियां को ग्रहों के इन गोचर से बेहद लाभ होने वाला है, तो कई राशियों के जातकों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है.
इन 4 राशियों को होने वाला है फायदा
ज्योतिषों के अनुसार साल 2025 में अक्टूबर का महीना मेष, वृषभ, कर्क और तुला राशी वालों के लिए बेहद अच्छा होने वाला है, तो चलिए जानते हैं इन राशियों का क्या होने वाला है लाभ.
मेष राशि (Aries) वालों को क्या होने वाला है लाभ
साल 2025 में अक्टूबर महिने में हो रहे ग्रहों के इस परिवर्तन से मेष राशि वालों की किस्मत बदलने वाली है और धन की वर्षा इन पर होने वाली है.. मेष राशि वालों को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के सैलरी बढ़ने के भी योग बन रहे हैं और व्यापार कर रहे लोगों को बड़ा मुनाफा होने वाला है.
वृषभ राशि (Taurus) होगा बड़ा लाभ
अक्टूबर में हो रहे ग्रहों के इस परिवर्तन से वृषभ राशि राशि वाले भी फायदे में रहने वाले हैं. इस राशि के जातको कों करियर में खूब तरक्की मिलने वाली है. इसके आलावा परिवार में खुशियां आएंगी और प्रेम संबंधों में भी मिठास बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के शादी के योग भी इस दौरान बन रहे है.
कर्क राशि (Cancer) वाले लोगों का क्या होगा फायदा
साल 2025 में अक्टूबर महिने में हो रहे ग्रहों के परिवर्तन से कर्क राशि वाले लोग भी बेहद लाभ में नजर रहे हैं. इस राशि के जातकों को नये बिज़नेस करने से फायदा हो सका है. निवेश करने का सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे अच्छा है.
तुला राशि (Libra) पर क्या पड़ेगा प्रभाव
अक्टूबर में हो रहे ग्रहों के परिवर्तन से तुला राशि वाले लोग भी बेहद फायदे में है. इन राशि के जातकों को करियर में उन्नति मिलेगी. बड़ा धन लाभ होगा. रुका हुआ पैसा वापस आएगी और जीवन में चल रही परेशानियां कम होगी.
कुछ राशियों को रहना होगा सावधान
अक्टूबर महिने में हो रहे ग्रहों के परिवर्तन से कुछ राशियों को सावधानी बरतने की भी बेहद जरूरत है. ऐसे में आप खर्चों पर कंट्रोल रखें, सेहत का ध्यान रखे और बिना वजह क्रोध करने से बचे.
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.