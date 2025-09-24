October 2025 Grah Gochar अक्टूबर में कर रहे है बुध, शुक्र और सूर्य सहित कई बड़े-बड़े ग्रह राशि परिवर्तन, इन 4 राशियों की चमक उठेगी किस्मत

October 2025 Grah Gochar: सितंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे है और अब जल्द ही अक्टूबर का महिना शुरू होने वाला है. अक्टूबर की शुरूआत से ही कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली भी. वहीं अक्टूबर का महिना और भी ज्यादा खास हैं, क्योंकि इस महीने में बुध, शुक्र और सूर्य सहित कई बड़े-बड़े ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में तेजी से बदलाने वाली है, जिसका असर 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं यहां किसी ग्रह की स्थिति बदल रही है और कौन सी राशियां है फायदे में.