मिनी ड्रेस में Nora Fatehi की सेक्सी अदाएं देखकर, आप भी शरमा कर पानी-पानी हो जाएंगे

नोरा फतेही बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस के साथ-साथ टैलेंटेड डांसर भी हैं. उन्होंने कई सारे बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स किए हैं और वह ज्यादातर अपनी हॉटनेस और बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं. उनकी एक-एक ड्रेस हर किसी को अपनी कातिलाना अदाओं से मारने के लिए काफी है. तो चलिए जानते हैं उनके कुछ ऐसे दिवा या फिर सेक्सी लुक्स के बारे में, जो आपके दिल को भी घायल कर देंगे.

By: Komal Kumari Last Updated: September 16, 2025 06:16:15 IST
1/9

नोरा फतेही का लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में बोल्ड लुक

नोरा फतेही का ये लेपर्ड प्रिंट ड्रेस लुक बेहद हॉट और बोल्ड है. समुद्र किनारे उनकी अदाएं आग की गर्मी को और भी ज्यादा फैला रही हैं.

2/9

नोरा फतेही बेहद हॉट लुक

नोरा फतेही का ये लाल शिमरी गाउन आग लगा रहा है. डीप नेकलाइन और हाई स्लिट में उनकी हॉट अदाएं दिलों को बेचैन कर रही हैं. बोल्डनेस और ग्लैम का परफेक्ट तड़का.

3/9

नोरा फतेही बोल्ड अंदाज

नोरा फतेही का ये लेपर्ड प्रिंट ड्रेस लुक बेहद हॉट और बोल्ड है। समुद्र किनारे उनकी अदाएं आग की गर्मी को और भी ज्यादा फैला रही हैं।

4/9

नोरा फतेही का मदहोश करने वाला लुक

नोरा फतेही का ये हॉट लुक दिलों में आग लगा रहा है. टाइट बॉडीकॉन गाउन, डीप नेकलाइन और ग्लैमरस मेकअप में उनकी अदाएं पिघलती बर्फ सी मदहोशी फैला रही हैं.

5/9

नोरा फतेही दिवा लुक

नोरा फतेही का ये ब्लैक क्रिस्टल ड्रेस उनकी हॉटनेस को और भी बोल्ड बना रहा है. ग्लॉसी मेकअप, डार्क आईज और कर्वी फिगर का तड़का हर नजर को दीवाना कर रहा है.

6/9

नोरा फतेही का बोल्ड ग्लैम लुक

नोरा फतेही का ये ग्लैमरस अंदाज कातिलाना है, चमचमाती ड्रेस में उनकी बोल्ड अदाएं दिलों पर राज कर रही हैं. हॉटनेस, कॉन्फिडेंस और स्टाइल सबका कॉम्बिनेशन लग रही हैं.

7/9

नोरा फतेही का सिडक्टिव बैकलेस लुक

नोरा फतेही का बैकलेस लेपर्ड ड्रेस जिस्म पे दूसरी स्किन सा चिपका, कट्स ने बॉडी को आग बना दी. ग्लोइंग मेकअप, कर्व्स और वाइल्ड अंदाज नजरें थम जाएं.

8/9

नोरा फतेही का वाइल्ड लुक

नोरा फतेही रसीली निगाहें और मदहोश कर देने वाली मुस्कान रेशमी लटों संग उनका बोल्ड अंदाज दिलों पर कहर ढाता, दिलकश वाइल्डनेस लुक देता है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
Nora FatehiNora Fatehi bold picsnora fatehi hot looksNora Fatehi sexynora fatehi songs
