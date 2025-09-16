मिनी ड्रेस में Nora Fatehi की सेक्सी अदाएं देखकर, आप भी शरमा कर पानी-पानी हो जाएंगे

नोरा फतेही बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस के साथ-साथ टैलेंटेड डांसर भी हैं. उन्होंने कई सारे बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स किए हैं और वह ज्यादातर अपनी हॉटनेस और बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं. उनकी एक-एक ड्रेस हर किसी को अपनी कातिलाना अदाओं से मारने के लिए काफी है. तो चलिए जानते हैं उनके कुछ ऐसे दिवा या फिर सेक्सी लुक्स के बारे में, जो आपके दिल को भी घायल कर देंगे.